Водіїв залучають у схему "грошового мула": як не потрапити в халепу

Головний сервісний центр МВС разом із кіберполіцією попереджають: передача банківських карток чи рахунків «в оренду» може призвести до кримінальної відповідальності. Часто такі дані використовують для шахрайства з водійськими документами.

Як працює схема

Суть проста, але небезпечна:

шахраї шукають людей через оголошення про «легкий заробіток»

пропонують винагороду за використання вашої банківської картки

через ці рахунки проходять гроші з незаконних операцій.

Рахунки використовують для:

шахрайства з документами (водійські посвідчення, реєстрація авто)

відмивання грошей

інших кримінальних схем

Людина, яка надала рахунок, фактично стає «грошовим мулом» — посередником у злочині.

Чим це загрожує

Наслідки можуть бути серйозними:

підозра у кримінальних порушеннях

блокування рахунків

втрата власних коштів

використання ваших персональних даних у нових схемах

Як розпізнати схему

Типові ознаки:

обіцяють високий дохід без досвіду

просять приймати гроші від сторонніх людей

вимагають передати реквізити або доступ до банкінгу

просять відкрити нову картку «для роботи»

спілкування тільки онлайн, без зустрічей

жодних вимог до кваліфікації

Якщо є хоча б 2–3 пункти — це майже гарантовано шахрайство.

Як захиститись

ніколи не передавайте свою картку чи доступ до рахунку

не погоджуйтесь «пропускати гроші через себе»

ігноруйте підозрілі вакансії

Висновок

«Грошовий мул» — це не підробіток, а участь у злочинній схемі. Шахраї перекладають відповідальність на випадкових людей, які погоджуються «здати в оренду» свою картку. У підсумку саме власник рахунку стає першим, до кого приходять правоохоронці.