Водіїв залучають у схему "грошового мула": як не потрапити в халепу

ФОТО: freepik.com|
Шахраї
Головний сервісний центр МВС разом із кіберполіцією попереджають: передача банківських карток чи рахунків «в оренду» може призвести до кримінальної відповідальності. Часто такі дані використовують для шахрайства з водійськими документами.
Як працює схема
Суть проста, але небезпечна:
- шахраї шукають людей через оголошення про «легкий заробіток»
- пропонують винагороду за використання вашої банківської картки
- через ці рахунки проходять гроші з незаконних операцій.
Рахунки використовують для:
- шахрайства з документами (водійські посвідчення, реєстрація авто)
- відмивання грошей
- інших кримінальних схем
Людина, яка надала рахунок, фактично стає «грошовим мулом» — посередником у злочині.
Чим це загрожує
Наслідки можуть бути серйозними:
- підозра у кримінальних порушеннях
- блокування рахунків
- втрата власних коштів
- використання ваших персональних даних у нових схемах
Як розпізнати схему
Типові ознаки:
- обіцяють високий дохід без досвіду
- просять приймати гроші від сторонніх людей
- вимагають передати реквізити або доступ до банкінгу
- просять відкрити нову картку «для роботи»
- спілкування тільки онлайн, без зустрічей
- жодних вимог до кваліфікації
Якщо є хоча б 2–3 пункти — це майже гарантовано шахрайство.
Як захиститись
- ніколи не передавайте свою картку чи доступ до рахунку
- не погоджуйтесь «пропускати гроші через себе»
- ігноруйте підозрілі вакансії
Висновок
«Грошовий мул» — це не підробіток, а участь у злочинній схемі. Шахраї перекладають відповідальність на випадкових людей, які погоджуються «здати в оренду» свою картку. У підсумку саме власник рахунку стає першим, до кого приходять правоохоронці.