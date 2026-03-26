Укр
Ру

Водіїв залучають у схему "грошового мула": як не потрапити в халепу

"Грошові мули" - це схема, у результаті якої ні в чому не винувата людина може стати співучасником злочину. Часто у цих схемах фігурують водійські документи.
"Грошові мули": як працює схема

ФОТО: freepik.com|

Шахраї

Євген Гудущан
26 березня, 18:40
Головний сервісний центр МВС разом із кіберполіцією попереджають: передача банківських карток чи рахунків «в оренду» може призвести до кримінальної відповідальності. Часто такі дані використовують для шахрайства з водійськими документами.

Як працює схема

Суть проста, але небезпечна:

  • шахраї шукають людей через оголошення про «легкий заробіток»
  • пропонують винагороду за використання вашої банківської картки
  • через ці рахунки проходять гроші з незаконних операцій.

Рахунки використовують для:

  • шахрайства з документами (водійські посвідчення, реєстрація авто)
  • відмивання грошей
  • інших кримінальних схем

Людина, яка надала рахунок, фактично стає «грошовим мулом» — посередником у злочині.

Чим це загрожує

Наслідки можуть бути серйозними:

  • підозра у кримінальних порушеннях
  • блокування рахунків
  • втрата власних коштів
  • використання ваших персональних даних у нових схемах

Як розпізнати схему

Типові ознаки:

  • обіцяють високий дохід без досвіду
  • просять приймати гроші від сторонніх людей
  • вимагають передати реквізити або доступ до банкінгу
  • просять відкрити нову картку «для роботи»
  • спілкування тільки онлайн, без зустрічей
  • жодних вимог до кваліфікації

Якщо є хоча б 2–3 пункти — це майже гарантовано шахрайство.

Як захиститись

  • ніколи не передавайте свою картку чи доступ до рахунку
  • не погоджуйтесь «пропускати гроші через себе»
  • ігноруйте підозрілі вакансії

Висновок

«Грошовий мул» — це не підробіток, а участь у злочинній схемі. Шахраї перекладають відповідальність на випадкових людей, які погоджуються «здати в оренду» свою картку. У підсумку саме власник рахунку стає першим, до кого приходять правоохоронці.

#Поради #Автомобілісту #Поліція