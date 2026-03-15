Штрафы за превышение скорости: сравнение в Украине и соседних странах

Штрафы за превышение скорости
Рассмотрим, как штрафы за превышение скорости соотносятся со средними доходами в Украине, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове. Ключевым показателем будем считать не саму сумму штрафа, а процент от средней заработной платы.
В Украине ответственность за превышение скорости предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях.
Основные штрафы:
- превышение скорости более чем на 20 км/ч - 340 грн
- превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн
Средняя заработная плата в Украине колеблется примерно на уровне 18–20 тысяч грн в месяц.
Если перевести штраф в долю дохода, получим:
- 340 грн - примерно 1,7–2 процента от средней зарплаты
- 1700 грн - примерно 8–9 процентов от средней зарплаты
Для значительной части украинцев, особенно в регионах, где зарплаты ниже средних, даже один серьезный штраф может составлять ощутимую часть месячного дохода.
Польша
В Польше штрафы за превышение скорости значительно выше в абсолютных цифрах. Например:
- превышение на 21–30 км/ч - около 400 злотых
- превышение более чем на 50 км/ч - до 1500 злотых
Средняя зарплата в Польше составляет примерно 7000–7500 злотых.
Итак соотношение:
- 400 злотых - около 5–6 процентов дохода
- 1500 злотых - примерно 20 процентов дохода
Однако польские водители имеют значительно более высокие доходы и в целом более высокий уровень жизни, поэтому финансовая нагрузка воспринимается иначе.
Словакия
В Словакии штрафы за превышение скорости могут составлять:
- от 20 до 100 евро за незначительное превышение
- до 800 евро за серьезные нарушения
Средняя заработная плата в стране составляет примерно 1300–1400 евро.
Таким образом:
- 50 евро - примерно 3–4 проценты зарплаты
- 200 евро - около 14–15 процентов
Несмотря на высокие штрафы, уровень доходов в стране значительно выше, чем в Украине.
Венгрия
В Венгрии система штрафов довольно строгая.
Например:
- превышение на 15–25 км/ч - примерно 30 000 форинтов
- превышение более чем на 50 км/ч - до 300 000 форинтов
Средняя зарплата составляет около 600 000 форинтов.
В соотношении:
- 30 000 форинтов - примерно 5 процентов дохода
- 300 000 форинтов - около 50 процентов зарплаты
Однако в таких случаях речь идет об очень серьезных нарушениях.
Румыния
В Румынии штрафы привязаны к так называемому штрафному баллу.
Примеры:
- превышение на 10–20 км/ч - примерно 330–495 леев
- превышение более 50 км/ч - более 1300 леев
Средняя зарплата в стране составляет примерно 4500–5000 леев.
В процентах это:
- около 7–10 процентов дохода
- приблизительно 25 процентов дохода
Молдова
В Молдове штрафы ниже, но и доходы значительно меньше.
Например:
- превышение скорости - примерно 300–1500 молдавских леев
Средняя зарплата составляет примерно 12–14 тысяч леев.
Соотношение:
- 300 леев - примерно 2–3 процента дохода
- 1500 леев - около 10–12 процентов дохода
Сравнение и выводы
На первый взгляд, штрафы в Украине выглядят ниже, чем в большинстве соседних стран. Однако если сравнить их с уровнем доходов населения, становится очевидно, что для украинских водителей они могут быть не менее обременительными.
Ключевая проблема заключается в большом разрыве между уровнем доходов граждан Украины и стран Европейского Союза. Даже относительно небольшие штрафы могут составлять существенную долю месячной зарплаты украинца.
В результате возникает парадоксальная ситуация: формально штрафы ниже, но из-за значительно меньших доходов их реальное финансовое давление на граждан очень ощутимо. В этом контексте рассмотрение украинскими депутатами законопроекта №13314, который предлагает повышение штрафов за превышение скорости до 3400 грн выглядит не очень логичным, ведь существующие административные наказания вполне сопоставимы с аналогичными в большинстве соседних стран, на которые ориентируется Украина.