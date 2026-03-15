Штрафы за превышение скорости: сравнение в Украине и соседних странах

Рассмотрим, как штрафы за превышение скорости соотносятся со средними доходами в Украине, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове. Ключевым показателем будем считать не саму сумму штрафа, а процент от средней заработной платы.

Читайте также: Какой штраф за превышение скорости самый большой в мире

В Украине ответственность за превышение скорости предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Основные штрафы:

превышение скорости более чем на 20 км/ч - 340 грн

превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн

Средняя заработная плата в Украине колеблется примерно на уровне 18–20 тысяч грн в месяц.

Если перевести штраф в долю дохода, получим:

340 грн - примерно 1,7–2 процента от средней зарплаты

процента от средней зарплаты 1700 грн - примерно 8–9 процентов от средней зарплаты

Для значительной части украинцев, особенно в регионах, где зарплаты ниже средних, даже один серьезный штраф может составлять ощутимую часть месячного дохода.

Польша

В Польше штрафы за превышение скорости значительно выше в абсолютных цифрах. Например:

превышение на 21–30 км/ч - около 400 злотых

превышение более чем на 50 км/ч - до 1500 злотых

Средняя зарплата в Польше составляет примерно 7000–7500 злотых.

Итак соотношение:

400 злотых - около 5–6 процентов дохода

процентов дохода 1500 злотых - примерно 20 процентов дохода

Однако польские водители имеют значительно более высокие доходы и в целом более высокий уровень жизни, поэтому финансовая нагрузка воспринимается иначе.

Словакия

В Словакии штрафы за превышение скорости могут составлять:

от 20 до 100 евро за незначительное превышение

до 800 евро за серьезные нарушения

Средняя заработная плата в стране составляет примерно 1300–1400 евро.

Таким образом:

50 евро - примерно 3–4 проценты зарплаты

проценты зарплаты 200 евро - около 14–15 процентов

Несмотря на высокие штрафы, уровень доходов в стране значительно выше, чем в Украине.

Венгрия

В Венгрии система штрафов довольно строгая.

Например:

превышение на 15–25 км/ч - примерно 30 000 форинтов

превышение более чем на 50 км/ч - до 300 000 форинтов

Средняя зарплата составляет около 600 000 форинтов.

В соотношении:

30 000 форинтов - примерно 5 процентов дохода

процентов дохода 300 000 форинтов - около 50 процентов зарплаты

Однако в таких случаях речь идет об очень серьезных нарушениях.

Румыния

В Румынии штрафы привязаны к так называемому штрафному баллу.

Примеры:

превышение на 10–20 км/ч - примерно 330–495 леев

превышение более 50 км/ч - более 1300 леев

Средняя зарплата в стране составляет примерно 4500–5000 леев.

В процентах это:

около 7–10 процентов дохода

процентов дохода приблизительно 25 процентов дохода

Молдова

В Молдове штрафы ниже, но и доходы значительно меньше.

Например:

превышение скорости - примерно 300–1500 молдавских леев

Средняя зарплата составляет примерно 12–14 тысяч леев.

Соотношение:

300 леев - примерно 2–3 процента дохода

процента дохода 1500 леев - около 10–12 процентов дохода

Сравнение и выводы

На первый взгляд, штрафы в Украине выглядят ниже, чем в большинстве соседних стран. Однако если сравнить их с уровнем доходов населения, становится очевидно, что для украинских водителей они могут быть не менее обременительными.

Также интересно: Депутаты планируют увеличить штрафы за превышение скорости

Ключевая проблема заключается в большом разрыве между уровнем доходов граждан Украины и стран Европейского Союза. Даже относительно небольшие штрафы могут составлять существенную долю месячной зарплаты украинца.

В результате возникает парадоксальная ситуация: формально штрафы ниже, но из-за значительно меньших доходов их реальное финансовое давление на граждан очень ощутимо. В этом контексте рассмотрение украинскими депутатами законопроекта №13314, который предлагает повышение штрафов за превышение скорости до 3400 грн выглядит не очень логичным, ведь существующие административные наказания вполне сопоставимы с аналогичными в большинстве соседних стран, на которые ориентируется Украина.