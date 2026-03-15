Штрафи за перевищення швидкості: порівняння в Україні та у сусідніх країнах

Штрафи за перевищення швидкості
Розглянемо, як штрафи за перевищення швидкості співвідносяться із середніми доходами в Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові. Ключовим показником будемо вважати не саму суму штрафу, а відсоток від середньої заробітної плати.
В Україні відповідальність за перевищення швидкості передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Основні штрафи:
- перевищення швидкості на понад 20 км/год — 340 грн
- перевищення на понад 50 км/год — 1700 грн
Середня заробітна плата в Україні коливається приблизно на рівні 18–20 тисяч грн на місяць.
Якщо перевести штраф у частку доходу, отримаємо:
- 340 грн — приблизно 1,7–2 відсотки від середньої зарплати
- 1700 грн — приблизно 8–9 відсотків від середньої зарплати
Для значної частини українців, особливо в регіонах, де зарплати нижчі за середні, навіть один серйозний штраф може становити відчутну частину місячного доходу.
Польща
У Польщі штрафи за перевищення швидкості значно вищі в абсолютних цифрах. Наприклад:
- перевищення на 21–30 км/год — близько 400 злотих
- перевищення на понад 50 км/год — до 1500 злотих
Середня зарплата в Польщі становить приблизно 7000–7500 злотих.
Отже, співвідношення:
- 400 злотих — близько 5–6 відсотків доходу
- 1500 злотих — приблизно 20 відсотків доходу
Однак польські водії мають значно вищі доходи та загалом вищий рівень життя, тому фінансове навантаження сприймається інакше.
Словаччина
У Словаччині штрафи за перевищення швидкості можуть становити:
- від 20 до 100 євро за незначне перевищення
- до 800 євро за серйозні порушення
Середня заробітна плата у країні становить приблизно 1300–1400 євро.
Таким чином:
- 50 євро — приблизно 3–4 відсотки зарплати
- 200 євро — близько 14–15 відсотків
Попри високі штрафи, рівень доходів у країні значно вищий, ніж в Україні.
Угорщина
В Угорщині система штрафів доволі сувора.
Наприклад:
- перевищення на 15–25 км/год — приблизно 30 000 форинтів
- перевищення на понад 50 км/год — до 300 000 форинтів
Середня зарплата становить близько 600 000 форинтів.
У співвідношенні:
- 30 000 форинтів — приблизно 5 відсотків доходу
- 300 000 форинтів — близько 50 відсотків зарплати
Однак у таких випадках йдеться про дуже серйозні порушення.
Румунія
У Румунії штрафи прив’язані до так званого штрафного балу.
Приклади:
- перевищення на 10–20 км/год — приблизно 330–495 леїв
- перевищення понад 50 км/год — понад 1300 леїв
Середня зарплата в країні становить приблизно 4500–5000 леїв.
У відсотках це:
- близько 7–10 відсотків доходу
- приблизно 25 відсотків доходу
Молдова
У Молдові штрафи нижчі, але й доходи значно менші.
Наприклад:
- перевищення швидкості — приблизно 300–1500 молдовських леїв
Середня зарплата становить приблизно 12–14 тисяч леїв.
Співвідношення:
- 300 леїв — приблизно 2–3 відсотки доходу
- 1500 леїв — близько 10–12 відсотків доходу
Порівняння та висновки
На перший погляд, штрафи в Україні виглядають нижчими, ніж у більшості сусідніх країн. Однак якщо порівняти їх із рівнем доходів населення, стає очевидно, що для українських водіїв вони можуть бути не менш обтяжливими.
Ключова проблема полягає у великому розриві між рівнем доходів громадян України та країн Європейського Союзу. Навіть відносно невеликі штрафи можуть становити суттєву частку місячної зарплати українця.
У результаті виникає парадоксальна ситуація: формально штрафи нижчі, але через значно менші доходи їх реальний фінансовий тиск на громадян є дуже відчутним. У цьому контексті розгляд українськими депутатами законопроекту №13314, який пропонує підвищення штрафів за перевищення швидкості до 3400 грн виглядає не дуже логічним, адже існуючі адміністративні покарання є цілком співставними з аналогічними у більшості сусідніх країн, на які орієнтується Україна.