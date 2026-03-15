Штрафи за перевищення швидкості: порівняння в Україні та у сусідніх країнах

Розглянемо, як штрафи за перевищення швидкості співвідносяться із середніми доходами в Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові. Ключовим показником будемо вважати не саму суму штрафу, а відсоток від середньої заробітної плати.

В Україні відповідальність за перевищення швидкості передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Основні штрафи:

перевищення швидкості на понад 20 км/год — 340 грн

перевищення на понад 50 км/год — 1700 грн

Середня заробітна плата в Україні коливається приблизно на рівні 18–20 тисяч грн на місяць.

Якщо перевести штраф у частку доходу, отримаємо:

340 грн — приблизно 1,7–2 відсотки від середньої зарплати

відсотки від середньої зарплати 1700 грн — приблизно 8–9 відсотків від середньої зарплати

Для значної частини українців, особливо в регіонах, де зарплати нижчі за середні, навіть один серйозний штраф може становити відчутну частину місячного доходу.

Польща

У Польщі штрафи за перевищення швидкості значно вищі в абсолютних цифрах. Наприклад:

перевищення на 21–30 км/год — близько 400 злотих

перевищення на понад 50 км/год — до 1500 злотих

Середня зарплата в Польщі становить приблизно 7000–7500 злотих.

Отже, співвідношення:

400 злотих — близько 5–6 відсотків доходу

відсотків доходу 1500 злотих — приблизно 20 відсотків доходу

Однак польські водії мають значно вищі доходи та загалом вищий рівень життя, тому фінансове навантаження сприймається інакше.

Словаччина

У Словаччині штрафи за перевищення швидкості можуть становити:

від 20 до 100 євро за незначне перевищення

до 800 євро за серйозні порушення

Середня заробітна плата у країні становить приблизно 1300–1400 євро.

Таким чином:

50 євро — приблизно 3–4 відсотки зарплати

відсотки зарплати 200 євро — близько 14–15 відсотків

Попри високі штрафи, рівень доходів у країні значно вищий, ніж в Україні.

Угорщина

В Угорщині система штрафів доволі сувора.

Наприклад:

перевищення на 15–25 км/год — приблизно 30 000 форинтів

перевищення на понад 50 км/год — до 300 000 форинтів

Середня зарплата становить близько 600 000 форинтів.

У співвідношенні:

30 000 форинтів — приблизно 5 відсотків доходу

відсотків доходу 300 000 форинтів — близько 50 відсотків зарплати

Однак у таких випадках йдеться про дуже серйозні порушення.

Румунія

У Румунії штрафи прив’язані до так званого штрафного балу.

Приклади:

перевищення на 10–20 км/год — приблизно 330–495 леїв

перевищення понад 50 км/год — понад 1300 леїв

Середня зарплата в країні становить приблизно 4500–5000 леїв.

У відсотках це:

близько 7–10 відсотків доходу

відсотків доходу приблизно 25 відсотків доходу

Молдова

У Молдові штрафи нижчі, але й доходи значно менші.

Наприклад:

перевищення швидкості — приблизно 300–1500 молдовських леїв

Середня зарплата становить приблизно 12–14 тисяч леїв.

Співвідношення:

300 леїв — приблизно 2–3 відсотки доходу

відсотки доходу 1500 леїв — близько 10–12 відсотків доходу

Порівняння та висновки

На перший погляд, штрафи в Україні виглядають нижчими, ніж у більшості сусідніх країн. Однак якщо порівняти їх із рівнем доходів населення, стає очевидно, що для українських водіїв вони можуть бути не менш обтяжливими.

Ключова проблема полягає у великому розриві між рівнем доходів громадян України та країн Європейського Союзу. Навіть відносно невеликі штрафи можуть становити суттєву частку місячної зарплати українця.

У результаті виникає парадоксальна ситуація: формально штрафи нижчі, але через значно менші доходи їх реальний фінансовий тиск на громадян є дуже відчутним. У цьому контексті розгляд українськими депутатами законопроекту №13314, який пропонує підвищення штрафів за перевищення швидкості до 3400 грн виглядає не дуже логічним, адже існуючі адміністративні покарання є цілком співставними з аналогічними у більшості сусідніх країн, на які орієнтується Україна.