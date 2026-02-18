Сильный ветер опрокинул фуру на автомагистрали в Техасе: впечатляющее видео

По данным Офиса шерифа округа Мур, авария произошла к северу от транспортной развязки, и ликвидация последствий длилась несколько часов, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Водителей предупредили об опасности движения, особенно если прицепы движутся без груза.

Экстремальные погодные условия

Инцидент произошел на фоне штормовых условий в регионе. Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о сильном ветре в Панхендли штата Техас.

По официальным данным, скорость постоянного ветра составляла 56–72 км/ч, а порывы достигали примерно 113 км/ч. При таких условиях высокие транспортные средства, особенно с пустыми прицепами, становятся крайне неустойчивыми.

Момент инцидента попал на видео

Очевидцы зафиксировали момент, когда сильный порыв буквально поднял прицеп и опрокинул тягач на бок. Несмотря на драматичность ситуации, люди, которые находились в кабине, смогли самостоятельно покинуть транспортное средство. Официальной информации о пострадавших не сообщалось.

Правоохранители также отметили, что это был не единственный случай опрокидывания транспортных средств в регионе в тот день. Сильный ветер создавал опасные условия для движения на открытых участках дорог.

Предупреждение для водителей

Местные власти призвали водителей грузовиков воздержаться от движения до стабилизации погодных условий. Особую опасность представляют легкие или пустые прицепы, которые имеют большую площадь боковой поверхности и легко поддаются воздействию порывов. Подобные инциденты в очередной раз демонстрируют, что даже при отсутствии осадков погодные условия могут представлять серьезную угрозу безопасности движения.