Сколько действует первое водительское удостоверение

Первое водительское удостоверение действует 2 года и до конца "военного положения" и еще год после его окончания считается действительным. Но есть вопрос с какой даты отсчитывать два года.
Когда менять первое водительское удостоверение

Первое водительское удостоверение

Водителям объяснили одну из самых распространенных ошибок относительно срока действия первого удостоверения. Как отмечают в Главном сервисном центре МВД, отсчет двухлетнего срока начинается не с последней открытой категории, а с момента получения первого документа.

Читайте также: Почему так сложно сдать теоретический экзамен на "права"

Как на самом деле считается срок

Водительское удостоверение, выданное впервые, действует 2 года (также оно действительно в течение действия "военного положения" и еще год после его прекращения или завершения) .

Ключевое правило:

  • отсчет начинается с даты первого получения
  • не меняется при открытии новых категорий

Например, если водитель открыл категорию B, а через год получил категорию A, общий срок все равно завершается через 2 года от первой даты.

Что после окончания срока

После завершения двухлетнего периода удостоверение можно обменять. Также законно использовать просроченное удостоверение во время действия "военного положения" и еще год после его завершения.

Условия зависят от количества нарушений:

  • без экзаменов - если не более двух административных правонарушений
  • с экзаменами - если три и более нарушений

Речь идет именно о нарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

Можно ли "обновить" срок

Распространенная ошибка - попытка "обнулить" срок через открытие новой категории или замену документа.

На самом деле:

  • новая категория не влияет на срок
  • при замене удостоверения срок не продлевается

Даже в случае потери или повреждения выдается новый документ с той же конечной датой.

Что это означает для водителей

Фактически система работает по принципу фиксированного испытательного периода:

  • 2 года для проверки поведения водителя
  • накопление нарушений влияет на дальнейшие условия
  • во время действия "военного положения" можно не спешить с обменом

Это должно стимулировать новых водителей соблюдать правила.

Что вызывает вопросы

Несмотря на понятную логику, система не лишена недостатков:

  • водители часто не знают о правиле отсчета
  • информация недостаточно коммуницируется
  • риск необходимости повторных экзаменов

В результате многие узнают об этих нюансах уже после окончания срока.

Также интересно: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Вывод

Правило является однозначным:

  • отсчет идет от первого удостоверения
  • новые категории ничего не меняют
  • нарушения влияют на дальнейшую процедуру

Для водителей это означает, что контролировать нужно не только дату получения прав, но и собственную историю нарушений, ведь именно она определит, насколько сложным будет их обмен.

