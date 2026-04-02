Сколько действует первое водительское удостоверение

Водителям объяснили одну из самых распространенных ошибок относительно срока действия первого удостоверения. Как отмечают в Главном сервисном центре МВД, отсчет двухлетнего срока начинается не с последней открытой категории, а с момента получения первого документа.

Как на самом деле считается срок

Водительское удостоверение, выданное впервые, действует 2 года (также оно действительно в течение действия "военного положения" и еще год после его прекращения или завершения) .

Ключевое правило:

отсчет начинается с даты первого получения

не меняется при открытии новых категорий

Например, если водитель открыл категорию B, а через год получил категорию A, общий срок все равно завершается через 2 года от первой даты.

Что после окончания срока

После завершения двухлетнего периода удостоверение можно обменять. Также законно использовать просроченное удостоверение во время действия "военного положения" и еще год после его завершения.

Условия зависят от количества нарушений:

без экзаменов - если не более двух административных правонарушений

с экзаменами - если три и более нарушений

Речь идет именно о нарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

Можно ли "обновить" срок

Распространенная ошибка - попытка "обнулить" срок через открытие новой категории или замену документа.

На самом деле:

новая категория не влияет на срок

при замене удостоверения срок не продлевается

Даже в случае потери или повреждения выдается новый документ с той же конечной датой.

Что это означает для водителей

Фактически система работает по принципу фиксированного испытательного периода:

2 года для проверки поведения водителя

накопление нарушений влияет на дальнейшие условия

во время действия "военного положения" можно не спешить с обменом

Это должно стимулировать новых водителей соблюдать правила.

Что вызывает вопросы

Несмотря на понятную логику, система не лишена недостатков:

водители часто не знают о правиле отсчета

информация недостаточно коммуницируется

риск необходимости повторных экзаменов

В результате многие узнают об этих нюансах уже после окончания срока.

Вывод

Правило является однозначным:

отсчет идет от первого удостоверения

новые категории ничего не меняют

нарушения влияют на дальнейшую процедуру

Для водителей это означает, что контролировать нужно не только дату получения прав, но и собственную историю нарушений, ведь именно она определит, насколько сложным будет их обмен.