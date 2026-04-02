Сколько действует первое водительское удостоверение

Первое водительское удостоверение
Водителям объяснили одну из самых распространенных ошибок относительно срока действия первого удостоверения. Как отмечают в Главном сервисном центре МВД, отсчет двухлетнего срока начинается не с последней открытой категории, а с момента получения первого документа.
Как на самом деле считается срок
Водительское удостоверение, выданное впервые, действует 2 года (также оно действительно в течение действия "военного положения" и еще год после его прекращения или завершения) .
Ключевое правило:
- отсчет начинается с даты первого получения
- не меняется при открытии новых категорий
Например, если водитель открыл категорию B, а через год получил категорию A, общий срок все равно завершается через 2 года от первой даты.
Что после окончания срока
После завершения двухлетнего периода удостоверение можно обменять. Также законно использовать просроченное удостоверение во время действия "военного положения" и еще год после его завершения.
Условия зависят от количества нарушений:
- без экзаменов - если не более двух административных правонарушений
- с экзаменами - если три и более нарушений
Речь идет именно о нарушениях в сфере безопасности дорожного движения.
Можно ли "обновить" срок
Распространенная ошибка - попытка "обнулить" срок через открытие новой категории или замену документа.
На самом деле:
- новая категория не влияет на срок
- при замене удостоверения срок не продлевается
Даже в случае потери или повреждения выдается новый документ с той же конечной датой.
Что это означает для водителей
Фактически система работает по принципу фиксированного испытательного периода:
- 2 года для проверки поведения водителя
- накопление нарушений влияет на дальнейшие условия
- во время действия "военного положения" можно не спешить с обменом
Это должно стимулировать новых водителей соблюдать правила.
Что вызывает вопросы
Несмотря на понятную логику, система не лишена недостатков:
- водители часто не знают о правиле отсчета
- информация недостаточно коммуницируется
- риск необходимости повторных экзаменов
В результате многие узнают об этих нюансах уже после окончания срока.
Вывод
Правило является однозначным:
- отсчет идет от первого удостоверения
- новые категории ничего не меняют
- нарушения влияют на дальнейшую процедуру
Для водителей это означает, что контролировать нужно не только дату получения прав, но и собственную историю нарушений, ведь именно она определит, насколько сложным будет их обмен.