Скільки діє перше посвідчення водія

Водіям пояснили одну з найпоширеніших помилок щодо строку дії першого посвідчення. Як зазначають у Головний сервісний центр МВС, відлік дворічного терміну починається не з останньої відкритої категорії, а з моменту отримання першого документа.

Як насправді рахується строк

Посвідчення водія, видане вперше, діє 2 роки (також воно дійсне протягом дії «військового стану» та ще рік після його припинення або завершення) .

Ключове правило:

відлік починається з дати першого отримання

не змінюється при відкритті нових категорій

Наприклад, якщо водій відкрив категорію B, а через рік отримав категорію A, загальний строк усе одно завершується через 2 роки від першої дати.

Що після закінчення строку

Після завершення дворічного періоду посвідчення можна обміняти. Також законно використовувати прострочене посвідчення під час дії «воєнного стану» та ще рік після його завершення.

Умови залежать від кількості порушень:

без іспитів — якщо не більше двох адміністративних правопорушень

з іспитами — якщо три і більше порушень

Йдеться саме про порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Чи можна «оновити» строк

Поширена помилка — спроба «обнулити» термін через відкриття нової категорії або заміну документа.

Насправді:

нова категорія не впливає на строк

при заміні посвідчення термін не продовжується

Навіть у разі втрати або пошкодження видається новий документ із тією ж кінцевою датою.

Що це означає для водіїв

Фактично система працює за принципом фіксованого випробувального періоду:

2 роки для перевірки поведінки водія

накопичення порушень впливає на подальші умови

під час дії «воєнного стану» можна не поспішати з обміном

Це має стимулювати нових водіїв дотримуватися правил.

Що викликає питання

Попри зрозумілу логіку, система не позбавлена недоліків:

водії часто не знають про правило відліку

інформація недостатньо комунікується

ризик необхідності повторних іспитів

У результаті багато хто дізнається про ці нюанси вже після закінчення строку.

Висновок

Правило є однозначним:

відлік іде від першого посвідчення

нові категорії нічого не змінюють

порушення впливають на подальшу процедуру

Для водіїв це означає, що контролювати потрібно не лише дату отримання прав, а й власну історію порушень, адже саме вона визначить, наскільки складним буде їх обмін.