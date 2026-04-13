Укр
Ру

Сколько действует свидетельство из автошколы

Свидетельство из автошколы имеет ограниченный срок действия. Но для теоретического экзамена это не имеет критического значения.
Сколько действует свидетельство об окончании автошколы

Сдача теоретического экзамена

Евгений Гудущан
13 апреля, 19:00
logo0
logo0 мин

Свидетельство о завершении теоретического обучения в автошколе в Украине имеет срок действия 1 год. В течение этого периода кандидат в водители может сдать теоретический экзамен сервисном центре МВД. Если год уже прошел – экзамен все равно можно сдавать, но по результатам самоподготовки.

Как исчисляется срок действия

Отсчет начинается не с момента фактического завершения занятий, а с момента внесения данных автошколой в Единый государственный реестр МВД. Именно эта дата является официальной точкой старта.

Важно, что бумажные свидетельства больше не выдаются - вся информация существует исключительно в электронном формате и доступна администраторам сервисных центров.

Условия сдачи теоретического экзамена

Чтобы сдать экзамен, кандидат должен:

  • Иметь при себе паспорт или ID-карту с подтверждением места жительства
  • Предоставить идентификационный код
  • Предъявить медицинскую справку о пригодности к управлению

Сам экзамен предусматривает:

  • 20 тестовых вопросов
  • Ограничение в 20 минут
  • Максимум 2 ошибки (3 и более - автоматический незачет)

Количество попыток и ограничения

Кандидат имеет неограниченное количество попыток сдать экзамен в пределах одного года. Однако между попытками установлен интервал - не ранее чем через 10 календарных дней после предыдущей неудачной сдачи. Однако уже существует приказ МВД об увеличении этих сроков.

Что будет, если не успеть

Если в течение года экзамен не сдан – ничего страшного. Его все равно можно сдать, но администратору сервисного центра МВД надо сообщить, что он сдается по результатам самоподготовки.

Почему это важно

Ограничение в 1 год стимулирует кандидатов не откладывать сдачу экзамена и поддерживать актуальность знаний. С учетом постоянных изменений в ПДД, такая система позволяет повысить шансы на успешную сдачу экзаменов. Сейчас только 20% кандидатов сдают экзамен успешно.

#Советы #Автомобилисту