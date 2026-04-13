Сколько действует свидетельство из автошколы

Свидетельство о завершении теоретического обучения в автошколе в Украине имеет срок действия 1 год. В течение этого периода кандидат в водители может сдать теоретический экзамен сервисном центре МВД. Если год уже прошел – экзамен все равно можно сдавать, но по результатам самоподготовки.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Как исчисляется срок действия

Отсчет начинается не с момента фактического завершения занятий, а с момента внесения данных автошколой в Единый государственный реестр МВД. Именно эта дата является официальной точкой старта.

Важно, что бумажные свидетельства больше не выдаются - вся информация существует исключительно в электронном формате и доступна администраторам сервисных центров.

Условия сдачи теоретического экзамена

Чтобы сдать экзамен, кандидат должен:

Иметь при себе паспорт или ID-карту с подтверждением места жительства

Предоставить идентификационный код

Предъявить медицинскую справку о пригодности к управлению

Сам экзамен предусматривает:

20 тестовых вопросов

Ограничение в 20 минут

Максимум 2 ошибки (3 и более - автоматический незачет)

Количество попыток и ограничения

Кандидат имеет неограниченное количество попыток сдать экзамен в пределах одного года. Однако между попытками установлен интервал - не ранее чем через 10 календарных дней после предыдущей неудачной сдачи. Однако уже существует приказ МВД об увеличении этих сроков.

Что будет, если не успеть

Если в течение года экзамен не сдан – ничего страшного. Его все равно можно сдать, но администратору сервисного центра МВД надо сообщить, что он сдается по результатам самоподготовки.

Почему это важно

Ограничение в 1 год стимулирует кандидатов не откладывать сдачу экзамена и поддерживать актуальность знаний. С учетом постоянных изменений в ПДД, такая система позволяет повысить шансы на успешную сдачу экзаменов. Сейчас только 20% кандидатов сдают экзамен успешно.