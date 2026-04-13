Скільки діє свідоцтво з автошколи

Свідоцтво про завершення теоретичного навчання в автошколі в Україні має строк дії 1 рік. Упродовж цього періоду кандидат у водії може скласти теоретичний іспит сервісному центрі МВС. Якщо рік вже минув – іспит усе одно можна складати, але за результатами самопідготовки.

Як обчислюється строк дії

Відлік починається не з моменту фактичного завершення занять, а з часу внесення даних автошколою до Єдиного державного реєстру МВС. Саме ця дата є офіційною точкою старту.

Важливо, що паперові свідоцтва більше не видаються — вся інформація існує виключно в електронному форматі та доступна адміністраторам сервісних центрів.

Умови складання теоретичного іспиту

Щоб скласти іспит, кандидат повинен:

Мати при собі паспорт або ID-картку з підтвердженням місця проживання

Надати ідентифікаційний код

Пред’явити медичну довідку про придатність до керування

Сам іспит передбачає:

20 тестових запитань

Обмеження у 20 хвилин

Максимум 2 помилки (3 і більше — автоматичне незарахування)

Кількість спроб і обмеження

Кандидат має необмежену кількість спроб скласти іспит у межах одного року. Однак між спробами встановлено інтервал — не раніше ніж через 10 календарних днів після попередньої невдалої здачі. Проте вже існує наказ МВС про збільшення цих термінів.

Що буде, якщо не встигнути

Якщо протягом року іспит не складено – нічого страшного. Його усе одно можна скласти, але адміністратору сервісного центру МВС треба повідомити, що він складається за результатами самопідготовки.

Чому це важливо

Обмеження у 1 рік стимулює кандидатів не відкладати складання іспиту та підтримувати актуальність знань. З урахуванням постійних змін у ПДР, така система дозволяє підвищити шанси на успішне складання іспитів. Зараз лише 20% кандидатів складають іспит успішно.