Сколько канадских "Сенаторов" воюет на стороне Украины

Точную цифру в условиях военного времени никто не назовет, но из разных источников свести в кучу статистику никто не запрещает.

Польский специализированный ресурс defence24.pl со ссылкой на архивные данные экспертов и аналитиков сделал собственные подсчеты.

Ряды "Сенаторов" в Украине растут ежемесячно

Общеизвестно, что процесс доставки в Украину автомобилей семейства Senator, начиная с их ранних версий, начался в конце весны - начала лета 2022 года. По этому поводу есть разные мнения, но сейчас это существенного значения не имеет.

Статистика поставок:

декабрь 2023 года – 1000 единиц;

май 2024 года – ~1140 единиц;

сентябрь 2024 года – ~1400 единиц;

март 2025 года – ~1700 единиц;

июнь 2025 года – ~ 1800 единиц;

декабрь 2025 года – более 2000 единиц.

“Сенатор” имеет добрый десяток версий, но в поставках в Украину преобладают боевые транспортные машины и медицинские эвакуаторы, хотя командно-штабное исполнение также не редкость. Фото: Roshel

По приблизительным подсчетам

Информация о "более 2000 поставленных машин" прозвучала из уст главы Roshel Романа Шимонова 5 декабря 2025 года. Очевидно, он воспользовался статистикой по состоянию на 1 декабря, что наиболее вероятно.

Если взять за старт поставок май 2022 года, то за 43 месяца включительно до 1 декабря 2025 года среднемесячное поступление держалось на отметке 46,5 машин. В редакции Авто24 отмечают, что раз на раз не будет совпадать ни в коем случае, но в среднем 46,5 машины ежемесячно за это время поступало.

По этой формуле, если за основу взять округление из последнего сообщения в 2000 поставленных машин по состоянию на 1 декабря 2025 года, на сегодняшний день канадское предприятие отгрузило в Украину 2093 машины.

Однако это предположение, уточняют эксперты Авто24, не следует считать официальной статистически величиной – точной цифры никто не озвучит по объективным причинам военного времени.

Краткий обзор бронеавтомобиля Roshel Senator. Видео: Армия TV – Военное телевидение Украины

С высоким потенциалом живучести

В этой новости главное то, что поставки идут и не прекращаются. Канадские бронемашины Senator MRAP на шасси гражданского Ford F550 имеют хорошие отзывы у наших воинов и на практике не раз доказывали высокий потенциал живучести и надежности.

Здесь есть еще одна интересная деталь относительно официального признания оборонным ведомством Украины машин Senator MRAP. Несмотря на то, что эта техника начала поступать в войска с весны-лета 2022-го, Минобороны только в сентябре 2023-го кодифицировало этот автомобиль.

"Парк бронеавтомобилей украинского войска пополнился еще одним образцом бронетехники, созданным по технологии MRAP. В оборонном ведомстве кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады", – говорилось в официальном релизе МО Украины 16 сентября 2023 года.

К тому времени канадский производитель поставил в подразделения Сил обороны уже под тысячу своих машин (1000 ед. будет в декабре 2023 года).

Senator благодаря бронированной капсуле сохранил жизни людей, хотя от моторной ниши осталась куча металлолома, а переднее левое колесо оторвало и забросило на десяток метров. Фото: сайт army-technology.com

Разработчики Roshel советы с фронта ценят

За время войны бронемашина много раз видоизменялась, имеет разные версии. В большинстве случаев консультантами по улучшениям выступали украинские специалисты, которые эксплуатируют канадскую технику на передовой.

Автомобиль доступен в различных версиях кузова, как с 2-дверным, так и 4-дверным исполнением, в т.ч. и с гидравлическим пандусом.

Привод обеспечивает 8-цилиндровый дизельный двигатель объемом 6,7 литра и мощностью 330 л.с.

Силовой агрегат соединен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В варианте бронированного транспортера на колесах транспортное средство может вместить до 12 солдат, включая водителя и командира.

Вот коротко о командно-штабной машине из первых уст фронтовиков. Видео: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

Миностойкая версия (MRAP) имеет усиленное дно и корпус, защищающие солдат на борту от взрыва мины, заполненной шестью килограммами взрывчатки под каждым колесом и днищем машины. Такой уровень сопротивления был достигнут благодаря V-образной форме корпуса, которая сейчас является стандартом во многих типах колесных транспортных средств, предназначенных для армии.