Сколько канадских "Сенаторов" воюет на стороне Украины

На сегодня по приблизительным подсчетам канадская компания Roshel Smart Armored Vehicles поставила в Украину более 2000 бронемашин семейства Senator. По крайней мере на конец 2025 года эту цифру официально озвучил директор Roshel Роман Шимонов.
На конец января количество переданных Украине бронемашин Senator может достигать 2093 единицы - Auto24

Впервые о намерениях поставлять Украине бронемашины правительство Канады заявило в конце апреля 2022 года, законтрактовав у Roshel восемь машин.

Точную цифру в условиях военного времени никто не назовет, но из разных источников свести в кучу статистику никто не запрещает.

Польский специализированный ресурс defence24.pl со ссылкой на архивные данные экспертов и аналитиков сделал собственные подсчеты.

Ряды "Сенаторов" в Украине растут ежемесячно

Общеизвестно, что процесс доставки в Украину автомобилей семейства Senator, начиная с их ранних версий, начался в конце весны - начала лета 2022 года. По этому поводу есть разные мнения, но сейчас это существенного значения не имеет.

Статистика поставок:

  • декабрь 2023 года – 1000 единиц;
  • май 2024 года – ~1140 единиц;
  • сентябрь 2024 года – ~1400 единиц;
  • март 2025 года – ~1700 единиц;
  • июнь 2025 года – ~ 1800 единиц;
  • декабрь 2025 года – более 2000 единиц.

“Сенатор” имеет добрый десяток версий, но в поставках в Украину преобладают боевые транспортные машины и медицинские эвакуаторы, хотя командно-штабное исполнение также не редкость. Фото: Roshel

По приблизительным подсчетам

Информация о "более 2000 поставленных машин" прозвучала из уст главы Roshel Романа Шимонова 5 декабря 2025 года. Очевидно, он воспользовался статистикой по состоянию на 1 декабря, что наиболее вероятно.

Если взять за старт поставок май 2022 года, то за 43 месяца включительно до 1 декабря 2025 года среднемесячное поступление держалось на отметке 46,5 машин. В редакции Авто24 отмечают, что раз на раз не будет совпадать ни в коем случае, но в среднем 46,5 машины ежемесячно за это время поступало.

По этой формуле, если за основу взять округление из последнего сообщения в 2000 поставленных машин по состоянию на 1 декабря 2025 года, на сегодняшний день канадское предприятие отгрузило в Украину 2093 машины.

Однако это предположение, уточняют эксперты Авто24, не следует считать официальной статистически величиной – точной цифры никто не озвучит по объективным причинам военного времени.

Краткий обзор бронеавтомобиля Roshel Senator. Видео: Армия TV – Военное телевидение Украины

С высоким потенциалом живучести

В этой новости главное то, что поставки идут и не прекращаются. Канадские бронемашины Senator MRAP на шасси гражданского Ford F550 имеют хорошие отзывы у наших воинов и на практике не раз доказывали высокий потенциал живучести и надежности.

Здесь есть еще одна интересная деталь относительно официального признания оборонным ведомством Украины машин Senator MRAP. Несмотря на то, что эта техника начала поступать в войска с весны-лета 2022-го, Минобороны только в сентябре 2023-го кодифицировало этот автомобиль.

"Парк бронеавтомобилей украинского войска пополнился еще одним образцом бронетехники, созданным по технологии MRAP. В оборонном ведомстве кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады", – говорилось в официальном релизе МО Украины 16 сентября 2023 года.

К тому времени канадский производитель поставил в подразделения Сил обороны уже под тысячу своих машин (1000 ед. будет в декабре 2023 года).

Senator благодаря бронированной капсуле сохранил жизни людей, хотя от моторной ниши осталась куча металлолома, а переднее левое колесо оторвало и забросило на десяток метров. Фото: сайт army-technology.com

Разработчики Roshel советы с фронта ценят

За время войны бронемашина много раз видоизменялась, имеет разные версии. В большинстве случаев консультантами по улучшениям выступали украинские специалисты, которые эксплуатируют канадскую технику на передовой.

Автомобиль доступен в различных версиях кузова, как с 2-дверным, так и 4-дверным исполнением, в т.ч. и с гидравлическим пандусом.

Привод обеспечивает 8-цилиндровый дизельный двигатель объемом 6,7 литра и мощностью 330 л.с.
Силовой агрегат соединен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В варианте бронированного транспортера на колесах транспортное средство может вместить до 12 солдат, включая водителя и командира.

Вот коротко о командно-штабной машине из первых уст фронтовиков. Видео: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

Миностойкая версия (MRAP) имеет усиленное дно и корпус, защищающие солдат на борту от взрыва мины, заполненной шестью килограммами взрывчатки под каждым колесом и днищем машины. Такой уровень сопротивления был достигнут благодаря V-образной форме корпуса, которая сейчас является стандартом во многих типах колесных транспортных средств, предназначенных для армии.

