Скільки канадських "Сенаторів" воює на боці України

Точну цифру в умовах воєнного часу ніхто не назве, але з різних джерел звести до купи статистику ніхто не забороняє.

Польський спеціалізований ресурс defence24.pl з посиланням на архівні дані експертів та аналітиків зробив власні підрахунки.

Ряди "Сенаторів" в Україні зростають щомісяця

Загальновідомо, що процес доставлення в Україну автомобілів сімейства Senator, починаючи з їх ранніх версій, розпочався наприкінці весни - на початку літа 2022 року. З цього приводу є різні думки, але нині це суттєвого значення уже немає.

Статистика постачань:

грудень 2023 року – 1000 одиниць;

травень 2024 року – ~1140 одиниць;

вересень 2024 року – ~1400 одиниць;

березень 2025 року – ~ 1700 одиниць;

червень 2025 року – ~ 1800 одиниць;

грудень 2025 року – понад 2000 одиниць.

“Сенатор” має добрий десяток версій, але в постачаннях до України переважать бойові транспортні машини та медичні евакуатори, хоча командно-штабне виконання також не рідкість. Фото: Roshel

За приблизними підрахунками

Інформація про "понад 2000 поставлених машин" прозвучала з вуст глави Roshel Романа Шимонова 5 грудня 2025 року. Вочевидь, він скористався статистикою станом на 1 грудня, що найбільш ймовірно.

Якщо взяти за старт постачань травень 2022 року, то за 43 місяці включно до 1 грудня 2025 року середньомісячне надходження трималося на позначці 46,5 машини. У редакції Авто24 зазначають, що раз на раз не співпадатиме у жодному разі, але в середньому 46,5 машини щомісяця за цей час надходило.

Відтак за цією формулою, якщо за основу взяти заокруглення з останнього повідомлення у 2000 поставлених машин станом на 1 грудня 2025 року, на сьогодні канадське підприємство відвантажило до України 2093 машини.

Однак це припущення, уточнюють експерти Авто24, не слід вважати офіційною статистично величиною – точної цифри ніхто не озвучить з об'єктивних причин воєнного часу.

Короткий огляд бронеавтомобіля Roshel Senator. Відео: Армія TV – Військове телебачення України

З високим потенціалом живучості

У цій новині головне те, що постачання йде і не припиняється. Канадські бронемашини Senator MRAP на шасі цивільного Ford F550 мають гарні відгуки у наших воїнів й на практиці не раз доводили високий потенціал живучості та надійності.

Тут є ще одна цікава деталь щодо офіційного визнання оборонним відомством України машин Senator MRAP. Попри те, що ця техніка почала надходити у війська з весни-літа 2022-го, Міноборони лише у вересні 2023-го кодифікувало цей автомобіль.

"Парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP. В оборонному відомстві кодифікували та допустили до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади", – йшлося в офіційному релізі МО України 16 вересня 2023 року.

На той час канадський виробник поставив в підрозділи Сил оборони вже під тисячу своїх машин (1000 од. буде в грудні 2023 року).

Senator завдяки броньованій капсулі зберіг життя людей, хоча від моторної ніші лишилася купа брухту, а переднє ліве колесо відірвало й закинуло на десяток метрів. Фото: сайт army-technology.com

Розробники Roshel поради з фронту цінують

За час війни бронемашина багато разів видозмінювалася, має різні версії. У більшості випадків консультантами щодо покращень виступали українські фахівці, котрі експлуатують канадську техніку на передовій.

Автомобіль доступний у різних версіях кузова, як з 2-дверним, так і 4-дверним виконанням, у т.ч. й з гідравлічним пандусом.

Привід забезпечує 8-циліндровий дизельний двигун об'ємом 6,7 літра та потужністю 330 к.с.

Силовий агрегат з'єднаний з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. У варіанті броньованого транспортера на колесах транспортний засіб може вмістити до 12 солдатів, включно з водієм і командиром.

Ось коротко про командно-штабну машину з перших вуст фронтовиків. Відео: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Міностійка версія (MRAP) має посилене дно та корпус, що захищають солдатів на борту від вибуху міни, заповненої шістьма кілограмами вибухівки під кожним колесом і днищем машини. Такий рівень опору було досягнуто завдяки V-подібній формі корпусу, яка нині є стандартом у багатьох типах колісних транспортних засобів, призначених для армії.