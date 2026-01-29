Укр
Скільки канадських "Сенаторів" воює на боці України

На сьогодні за приблизними підрахунками канадська компанія Roshel Smart Armored Vehicles поставила в Україну понад 2000 бронемашин сімейства Senator. Принаймні на кінець 2025 року цю цифру офіційно озвучив директор Roshel Роман Шимонов.
На кінець січня кількість переданих Україні бронемашин Senator може сягати 2093 одиниці - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Вперше про наміри постачати Україні бронемашини уряд Канади заявив наприкінці квітня 2022 року, законтрактувавши у Roshel вісім машин.

Точну цифру в умовах воєнного часу ніхто не назве, але з різних джерел звести до купи статистику ніхто не забороняє.

Польський спеціалізований ресурс defence24.pl з посиланням на архівні дані експертів та аналітиків зробив власні підрахунки.

Ряди "Сенаторів" в Україні зростають щомісяця

Загальновідомо, що процес доставлення в Україну автомобілів сімейства Senator, починаючи з їх ранніх версій, розпочався наприкінці весни - на початку літа 2022 року. З цього приводу є різні думки, але нині це суттєвого значення уже немає.

Статистика постачань:

  • грудень 2023 року – 1000 одиниць;
  • травень 2024 року – ~1140 одиниць;
  • вересень 2024 року – ~1400 одиниць;
  • березень 2025 року – ~ 1700 одиниць;
  • червень 2025 року – ~ 1800 одиниць;
  • грудень 2025 року – понад 2000 одиниць.

“Сенатор” має добрий десяток версій, але в постачаннях до України переважать бойові транспортні машини та медичні евакуатори, хоча командно-штабне виконання також не рідкість. Фото: Roshel

За приблизними підрахунками

Інформація про "понад 2000 поставлених машин" прозвучала з вуст глави Roshel Романа Шимонова 5 грудня 2025 року. Вочевидь, він скористався статистикою станом на 1 грудня, що найбільш ймовірно.

Якщо взяти за старт постачань травень 2022 року, то за 43 місяці включно до 1 грудня 2025 року середньомісячне надходження трималося на позначці 46,5 машини. У редакції Авто24 зазначають, що раз на раз не співпадатиме у жодному разі, але в середньому 46,5 машини щомісяця за цей час надходило.

Відтак за цією формулою, якщо за основу взяти заокруглення з останнього повідомлення у 2000 поставлених машин станом на 1 грудня 2025 року, на сьогодні канадське підприємство відвантажило до України 2093 машини.

Однак це припущення, уточнюють експерти Авто24, не слід вважати офіційною статистично величиною – точної цифри ніхто не озвучить з об'єктивних причин воєнного часу.

Короткий огляд бронеавтомобіля Roshel Senator. Відео: Армія TV – Військове телебачення України

З високим потенціалом живучості

У цій новині головне те, що постачання йде і не припиняється. Канадські бронемашини Senator MRAP на шасі цивільного Ford F550 мають гарні відгуки у наших воїнів й на практиці не раз доводили високий потенціал живучості та надійності.

Тут є ще одна цікава деталь щодо офіційного визнання оборонним відомством України машин Senator MRAP. Попри те, що ця техніка почала надходити у війська з весни-літа 2022-го, Міноборони лише у вересні 2023-го кодифікувало цей автомобіль.

"Парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP. В оборонному відомстві кодифікували та допустили до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади", – йшлося в офіційному релізі МО України 16 вересня 2023 року.

На той час канадський виробник поставив в підрозділи Сил оборони вже під тисячу своїх машин (1000 од. буде в грудні 2023 року).

Senator завдяки броньованій капсулі зберіг життя людей, хоча від моторної ніші лишилася купа брухту, а переднє ліве колесо відірвало й закинуло на десяток метрів. Фото: сайт army-technology.com

Розробники Roshel поради з фронту цінують

За час війни бронемашина багато разів видозмінювалася, має різні версії. У більшості випадків консультантами щодо покращень виступали українські фахівці, котрі експлуатують канадську техніку на передовій.

Автомобіль доступний у різних версіях кузова, як з 2-дверним, так і 4-дверним виконанням, у т.ч. й з гідравлічним пандусом.

Привід забезпечує 8-циліндровий дизельний двигун об'ємом 6,7 літра та потужністю 330 к.с.
Силовий агрегат з'єднаний з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. У варіанті броньованого транспортера на колесах транспортний засіб може вмістити до 12 солдатів, включно з водієм і командиром.

Ось коротко про командно-штабну машину з перших вуст фронтовиків. Відео: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Міностійка версія (MRAP) має посилене дно та корпус, що захищають солдатів на борту від вибуху міни, заповненої шістьма кілограмами вибухівки під кожним колесом і днищем машини. Такий рівень опору було досягнуто завдяки V-подібній формі корпусу, яка нині є стандартом у багатьох типах колісних транспортних засобів, призначених для армії.

