Сколько налогов украинцы заплатили за автомобили и топливо

В марте 2026 года таможенные поступления в госбюджет существенно выросли, однако структура этих доходов показывает: автомобильный рынок остается важным, но не ключевым источником наполнения казны.

По данным Государственная таможенная служба Украины, общие поступления от таможенных платежей составили 79 млрд грн. Это на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автомобили - среди лидеров, но не первые

Импорт легковых авто обеспечил бюджету 5,4 млрд грн, что позволило этому сегменту войти в тройку крупнейших источников таможенных поступлений.

В то же время он существенно уступает энергетическому импорту. Абсолютным лидером остаются нефтепродукты - более 21 млрд грн, то есть фактически каждая четвертая гривна таможенных платежей поступает именно с горючего.

В пятерку бюджетоформирующих товаров также вошли:

электроэнергия - 2,6 млрд грн

средства защиты растений - 2,2 млрд грн

природный газ и нефтепродукты газовой группы - 1,8 млрд грн

Что стоит за цифрами

Рост таможенных поступлений выглядит положительным сигналом, однако имеет и обратную сторону. Оно отражает не только оживление импорта, но и общее подорожание ключевых товаров - прежде всего энергоносителей.

В случае с автомобилями, 5,4 млрд грн - это результат стабильного спроса на импортные авто, в частности подержанные. Однако этот показатель также зависит от курса валют, налоговой нагрузки и стоимости самих автомобилей на внешних рынках.

Контекст для рынка

Фактически государство получает значительные доходы как от горючего, так и от импорта авто - то есть из расходов граждан и бизнеса. На фоне роста цен на энергоносители и транспорт это создает дополнительное финансовое давление на экономику.

В итоге, хотя импорт автомобилей и обеспечивает миллиардные поступления в бюджет, главным драйвером остается энергетический сектор. А значит, любые колебания цен на топливо напрямую будут влиять и на бюджетные показатели, и на кошельки потребителей.