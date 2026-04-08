Скільки податків українці заплатили за автомобілі та пальне

У березні 2026 року митні надходження до держбюджету суттєво зросли, однак структура цих доходів показує: автомобільний ринок залишається важливим, але не ключовим джерелом наповнення скарбниці.

Читайте також: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

За даними Державна митна служба України, загальні надходження від митних платежів склали 79 млрд грн. Це на 37,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автомобілі — серед лідерів, але не перші

Імпорт легкових авто забезпечив бюджету 5,4 млрд грн, що дозволило цьому сегменту увійти до трійки найбільших джерел митних надходжень.

Водночас він суттєво поступається енергетичному імпорту. Абсолютним лідером залишаються нафтопродукти — понад 21 млрд грн, тобто фактично кожна четверта гривня митних платежів надходить саме з пального.

До п’ятірки бюджетоформуючих товарів також увійшли:

електроенергія — 2,6 млрд грн

засоби захисту рослин — 2,2 млрд грн

природний газ і нафтопродукти газової групи — 1,8 млрд грн

Що стоїть за цифрами

Зростання митних надходжень виглядає позитивним сигналом, однак має і зворотний бік. Воно відображає не лише пожвавлення імпорту, а й загальне подорожчання ключових товарів — передусім енергоносіїв.

У випадку з автомобілями, 5,4 млрд грн — це результат стабільного попиту на імпортні авто, зокрема вживані. Проте цей показник також залежить від курсу валют, податкового навантаження та вартості самих автомобілів на зовнішніх ринках.

Контекст для ринку

Фактично держава отримує значні доходи як від пального, так і від імпорту авто — тобто з витрат громадян і бізнесу. На тлі зростання цін на енергоносії та транспорт це створює додатковий фінансовий тиск на економіку.

У підсумку, хоча імпорт автомобілів і забезпечує мільярдні надходження до бюджету, головним драйвером залишається енергетичний сектор. А отже, будь-які коливання цін на пальне напряму впливатимуть і на бюджетні показники, і на гаманці споживачів.