Сколько налогов уплатили автомобилисты в сентябре: шокирующие цифры

По официальным данным ГТСУ, на которые ссылается ukrautoprom, общая сумма взысканий в государственный бюджет за прошлый месяц составила 75,2 миллиарда гривен. Это на 12,9 процента, или на 8,6 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Львиную долю этих поступлений традиционно обеспечивают товары, без которых невозможно нормальное функционирование транспорта и экономики. Таможенники составили четкий рейтинг продукции, с которой взимается больше налогов при пересечении границы.

На чем держится бюджет

Абсолютным лидером остаются нефтепродукты, импорт которых сгенерировал впечатляющие 22,4 миллиарда гривен. Сразу за горючим идут легковые автомобили с показателем 6,2 миллиарда, что подтверждает стабильный спрос украинцев на транспортные средства.

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Интересно, что автомобильная тематика пронизывает весь топ самых прибыльных для государства товаров. В частности, ввоз моторных транспортных средств добавил еще 1,2 миллиарда гривен, а запчасти и устройства к ним принесли 745 миллионов.

Не обошлось и без сезонных расходов водителей, готовящих машины к холодам. Новые резиновые шины и покрышки обогатили казну на 680 миллионов гривен, а электрические аккумуляторы обеспечили 663 миллиона таможенных платежей.

Среди других значимых источников дохода оказались природный газ (2,1 миллиарда), телефоны (1,4 миллиарда), табачные изделия (937 миллионов) и компьютерная техника (822 миллиона). Однако именно транспортный сектор и горючее остаются главными финансовыми донорами страны на сегодняшний день.