Скільки податків сплатили автомобілісти у вересні: шокуючі цифри

За офіційними даними ДМСУ, на які посилається ukrautoprom, загальна сума стягнень до державного бюджету за минулий місяць сягнула 75,2 мільярда гривень. Це на 12,9 відсотка, або ж на 8,6 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Левову частку цих надходжень традиційно забезпечують товари, без яких неможливе нормальне функціонування транспорту та економіки. Митники склали чіткий рейтинг продукції, з якої стягується найбільше податків під час перетину кордону.

На чому тримається бюджет

Абсолютним лідером залишаються нафтопродукти, імпорт яких згенерував вражаючі 22,4 мільярда гривень. Одразу за пальним йдуть легкові автомобілі з показником у 6,2 мільярда, що підтверджує стабільний попит українців на транспортні засоби.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Цікаво, що автомобільна тематика пронизує весь топ найприбутковіших для держави товарів. Зокрема, ввезення моторних транспортних засобів додало ще 1,2 мільярда гривень, а запчастини та пристрої до них принесли 745 мільйонів.

Не обійшлося і без сезонних витрат водіїв, які готують машини до холодів. Нові гумові шини та покришки збагатили скарбницю на 680 мільйонів гривень, а електричні акумулятори забезпечили 663 мільйони митних платежів.

Серед інших вагомих джерел доходу опинилися природний газ (2,1 мільярда), телефони (1,4 мільярда), тютюнові вироби (937 мільйонів) та комп'ютерна техніка (822 мільйони). Проте саме транспортний сектор та пальне залишаються головними фінансовими донорами країни на сьогодні.