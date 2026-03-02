Сколько новых авто купили в феврале

По итогам февраля 2026 года украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Как Китай захватил рынок новых авто в Украине

Динамика рынка

В годовом измерении спрос уменьшился на 10% по сравнению с февралем 2025 года. Относительно января 2026 года рынок просел на 15%. Таким образом, после относительно активного старта года рынок продемонстрировал заметное охлаждение.

Самые популярные бренды февраля

Лидером месяца стала марка Toyota, которая увеличила продажи на 8% в годовом измерении.

В ТОП-10 брендов вошли:

Toyota - 854 ед. (+8%) Skoda Auto - 402 ед. (-4%) Renault - 373 ед. (-4%) Volkswagen - 285 ед. (-12%) Hyundai Motor Company - 260 ед. (+60%) Mazda - 256 ед. (+75%) BMW - 212 ед. (-42%) Suzuki - 166 ед. (-33%) Nissan - 142 ед. (-22%) Lexus - 126 ед. (+56%)

Бестселлер месяца

Самой популярной моделью февраля стал кроссовер Toyota RAV4, который традиционно сохраняет сильные позиции на украинском рынке.

Итоги двух месяцев

С начала 2026 года в Украине реализовано 9,5 тыс. новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на февральское проседание, рынок пока удерживает небольшой положительный баланс в годовом измерении.

Аналитический вывод

Февральские показатели свидетельствуют о коррекции спроса после более активного января. В то же время структура ТОП-10 демонстрирует неоднородную динамику: отдельные бренды показывают стремительный рост (Mazda, Hyundai, Lexus), тогда как часть массовых и премиальных марок претерпела существенный спад. Это может свидетельствовать о перераспределении спроса в пределах среднего ценового сегмента и изменении потребительских приоритетов.