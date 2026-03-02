Сколько новых авто купили в феврале

ФОТО: Тойота|
По итогам февраля 2026 года украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
Динамика рынка
В годовом измерении спрос уменьшился на 10% по сравнению с февралем 2025 года. Относительно января 2026 года рынок просел на 15%. Таким образом, после относительно активного старта года рынок продемонстрировал заметное охлаждение.
Самые популярные бренды февраля
Лидером месяца стала марка Toyota, которая увеличила продажи на 8% в годовом измерении.
В ТОП-10 брендов вошли:
- Toyota - 854 ед. (+8%)
- Skoda Auto - 402 ед. (-4%)
- Renault - 373 ед. (-4%)
- Volkswagen - 285 ед. (-12%)
- Hyundai Motor Company - 260 ед. (+60%)
- Mazda - 256 ед. (+75%)
- BMW - 212 ед. (-42%)
- Suzuki - 166 ед. (-33%)
- Nissan - 142 ед. (-22%)
- Lexus - 126 ед. (+56%)
Бестселлер месяца
Самой популярной моделью февраля стал кроссовер Toyota RAV4, который традиционно сохраняет сильные позиции на украинском рынке.
Итоги двух месяцев
С начала 2026 года в Украине реализовано 9,5 тыс. новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на февральское проседание, рынок пока удерживает небольшой положительный баланс в годовом измерении.
Аналитический вывод
Февральские показатели свидетельствуют о коррекции спроса после более активного января. В то же время структура ТОП-10 демонстрирует неоднородную динамику: отдельные бренды показывают стремительный рост (Mazda, Hyundai, Lexus), тогда как часть массовых и премиальных марок претерпела существенный спад. Это может свидетельствовать о перераспределении спроса в пределах среднего ценового сегмента и изменении потребительских приоритетов.