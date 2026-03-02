Скільки нових авто купили у лютому

За підсумками лютого 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Як Китай захопив ринок нових авто в Україні

Динаміка ринку

У річному вимірі попит зменшився на 10% порівняно з лютим 2025 року. Відносно січня 2026 року ринок просів на 15%. Таким чином, після відносно активного старту року ринок продемонстрував помітне охолодження.

Найпопулярніші бренди лютого

Лідером місяця стала марка Toyota, яка збільшила продажі на 8% у річному вимірі.

До ТОП-10 брендів увійшли:

Toyota — 854 од. (+8%) Skoda Auto — 402 од. (−4%) Renault — 373 од. (−4%) Volkswagen — 285 од. (−12%) Hyundai Motor Company — 260 од. (+60%) Mazda — 256 од. (+75%) BMW — 212 од. (−42%) Suzuki — 166 од. (−33%) Nissan — 142 од. (−22%) Lexus — 126 од. (+56%)

Бестселер місяця

Найпопулярнішою моделлю лютого став кросовер Toyota RAV4, який традиційно зберігає сильні позиції на українському ринку.

Підсумки двох місяців

З початку 2026 року в Україні реалізовано 9,5 тис. нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. Попри лютневе просідання, ринок поки що утримує невеликий позитивний баланс у річному вимірі.

Аналітичний висновок

Лютневі показники свідчать про корекцію попиту після активнішого січня. Водночас структура ТОП-10 демонструє неоднорідну динаміку: окремі бренди показують стрімке зростання (Mazda, Hyundai, Lexus), тоді як частина масових і преміальних марок зазнала суттєвого спаду. Це може свідчити про перерозподіл попиту в межах середнього цінового сегмента та зміну споживчих пріоритетів.