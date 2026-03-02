Скільки нових авто купили у лютому

ФОТО: Toyota |
Toyota
За підсумками лютого 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.
Динаміка ринку
У річному вимірі попит зменшився на 10% порівняно з лютим 2025 року. Відносно січня 2026 року ринок просів на 15%. Таким чином, після відносно активного старту року ринок продемонстрував помітне охолодження.
Найпопулярніші бренди лютого
Лідером місяця стала марка Toyota, яка збільшила продажі на 8% у річному вимірі.
До ТОП-10 брендів увійшли:
- Toyota — 854 од. (+8%)
- Skoda Auto — 402 од. (−4%)
- Renault — 373 од. (−4%)
- Volkswagen — 285 од. (−12%)
- Hyundai Motor Company — 260 од. (+60%)
- Mazda — 256 од. (+75%)
- BMW — 212 од. (−42%)
- Suzuki — 166 од. (−33%)
- Nissan — 142 од. (−22%)
- Lexus — 126 од. (+56%)
Бестселер місяця
Найпопулярнішою моделлю лютого став кросовер Toyota RAV4, який традиційно зберігає сильні позиції на українському ринку.
Підсумки двох місяців
З початку 2026 року в Україні реалізовано 9,5 тис. нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. Попри лютневе просідання, ринок поки що утримує невеликий позитивний баланс у річному вимірі.
Аналітичний висновок
Лютневі показники свідчать про корекцію попиту після активнішого січня. Водночас структура ТОП-10 демонструє неоднорідну динаміку: окремі бренди показують стрімке зростання (Mazda, Hyundai, Lexus), тоді як частина масових і преміальних марок зазнала суттєвого спаду. Це може свідчити про перерозподіл попиту в межах середнього цінового сегмента та зміну споживчих пріоритетів.