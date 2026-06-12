Сколько просят "посредники" за "помощь" в сдаче водительских экзаменов

Оперативники Управления по борьбе с коррупцией Национальной полиции совместно со следователями полиции Одесской области и других регионов разоблачили еще пятерых посредников, которые обещали гражданам “гарантированную” сдачу экзаменов в сервисных центрах МВД за деньги.

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Сколько стоила “услуга”

По данным правоохранителей, фигуранты предлагали помощь как в сдаче практического,, так и теоретического экзаменов.

В Одессе один из “бегунков” просил 900 долларов за положительный результат на практическом экзамене. При этом его “клиентка” смогла сдать экзамен только с четвертой попытки, несмотря на обещания полного сопровождения.

Еще трое фигурантов — две жительницы Одессы и их сообщник из Белгород-Днестровского — за 1100 долларов обещали “договориться” о положительном балле сначала в ТСЦ Черкасской области, а после неудачной попытки — уже в одном из центров в Одесской области. Они даже организовали для клиента пробный заезд перед экзаменом.

Отдельно правоохранители задержали жителя Кировоградской области, который за 35 тысяч гривен гарантировал успешную сдачу теоретического экзамена в сервисном центре МВД Николаевской области. Его разоблачили оперативники ДВБ в Кривом Роге.

Что грозит фигурантам

Всем пятерым посредникам уже сообщили о подозрении. Их действия квалифицируются по статьям, связанным с незаконным влиянием на принятие решений должностными лицами и мошенничеством.

В МВД уверяют: “гарантированной сдачи” не существует

В сервисных центрах МВД и Нацполиции в очередной раз подчеркивают: никакие посредники не имеют права влиять на результаты экзаменов. Теоретические и практические экзамены сдаются исключительно в соответствии с установленной процедурой, а обещания “договориться” или “решить вопрос” являются мошенническими схемами.

“Получение водительского удостоверения должно основываться на реальных знаниях и навыках, а не на попытках обойти процедуру”, — уверяют правоохранители.

Кандидатам в водители советуют готовиться к экзаменам самостоятельно или в аккредитованных автошколах,, а в случае вымогательства средств или предложений “помощи” обращаться в полицию или Департамент внутренней безопасности Нацполиции.