Скільки просять "бігунки" за "допомогу" у складанні водійських іспитів

Оперативники ДВБ нацполіції спільно зі слідчими поліції Одещини та інших регіонів викрили ще п’ятьох посередників, які обіцяли громадянам "гарантоване" складання іспитів у сервісних центрах МВС за гроші.

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Скільки коштувала "послуга"

За даними правоохоронців, фігуранти пропонували допомогу як у складанні практичного, так і теоретичного іспитів.

В Одесі один із "бігунків" просив 900 доларів за позитивний результат на практичному іспиті. При цьому його "клієнтка" змогла скласти іспит лише з четвертої спроби, попри обіцянки повного супроводу.

Ще троє фігурантів — дві мешканки Одеси та їхній спільник із Білгород-Дністровського — за 1100 доларів обіцяли "домовитися" про позитивний бал спочатку в ТСЦ Черкаської області, а після невдалої спроби — вже в одному з центрів на Одещині. Вони навіть організували для клієнта пробний заїзд перед іспитом.

Окремо правоохоронці затримали мешканця Кіровоградщини, який за 35 тисяч гривень гарантував успішне складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС Миколаївської області. Його викрили оперативники ДВБ у Кривому Розі.

Що загрожує фігурантам

Усім п’ятьом посередникам уже повідомили про підозру. Їхні дії кваліфікують за статтями, пов’язаними з незаконним впливом на прийняття рішень посадовими особами та шахрайством.

У МВС запевняють: "гарантованої здачі" не існує

У сервісних центрах МВС та Нацполіції вкотре наголошують: жодні посередники не мають права впливати на результати іспитів. Теоретичні та практичні іспити складаються виключно відповідно до встановленої процедури, а обіцянки "домовитися" або "вирішити питання" є шахрайськими схемами.

"Отримання посвідчення водія має базуватися на реальних знаннях і навичках, а не на спробах обійти процедуру", — запевняють правоохоронці.

Кандидатам у водії радять готуватися до іспитів самостійно або в акредитованих автошколах, а у випадку вимагання коштів чи пропозицій "допомоги" звертатися до поліції або Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.