Такие данные приводит Институт исследований авторынка, который проанализировал активные объявления AUTO.RIA. Речь идет именно о ценах предложения, а не о подтвержденных суммах сделок. Škoda Octavia при этом остается одной из самых массовых моделей украинской "вторички".

От A5 до A8 – почти $15 тысяч разницы

Самым доступным остается Octavia A5. Ее медианная цена составляет $5 850, типичный год выпуска – 2007-й, а заявленный пробег – около 256 тыс. км. Центральная половина объявлений вкладывается примерно в $5 200-6 500.

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Рестайлинговая A5 FL стоит уже $7 777. При этом именно она имеет самое большое предложение – в выборке было 4 510 уникальных автомобилей. Типичная машина – 2011 года с пробегом около 240 тыс. км.

Следующий заметный скачок – Octavia A7. Ее медианная цена составляет $11 000, типичный год – 2014-й, а пробег – примерно 258 тыс. км. За рестайлинговую A7 FL просят уже $14 600.

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A8 стоит почти как новое бюджетное авто

Новейшая Octavia A8 переходит в совсем другую ценовую категорию. Медианная цена таких машин составляет $20 700, а половина предложений расположена примерно между $18 990 и $23 600.

Типичная A8 в выборке – 2021 года с пробегом около 173 тыс. км. В то же время таких машин на рынке гораздо меньше – всего 665 VIN, поэтому найти нужный двигатель, комплектацию или цвет сложнее.

Самая дешевая Octavia оказалась самой ликвидной

Интересно смотрится и скорость исчезновения объявлений. За 30 дней из последующих срезов исчезли 43,2% Octavia A5. Для A5 FL показатель составлял 37%, для A8 – 34,1%, A7 FL – 33,3%, а для A7 – лишь 30,5%.

Какое поколение имеет смысл выбирать из разного бюджета, Auto24 подробно разбирал в сравнении.

Впрочем, Институт исследований авторынка отдельно подчеркивает: исчезновение VIN еще не означает гарантированную продажу. Объявления могли удалить, завершить или разместить повторно. Поэтому этот показатель следует воспринимать как ориентир ликвидности.

Для покупателя вывод прост: поколение Octavia не стоит сравнивать только по средней цене. Двигатель, коробка, пробег, кузов, история обслуживания и реальное техническое состояние конкретной машины могут оказаться значительно важнее разницы в несколько сотен долларов.