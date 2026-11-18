Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку, який проаналізував активні оголошення AUTO.RIA. Йдеться саме про ціни пропозиції, а не про підтверджені суми угод. Škoda Octavia при цьому залишається однією з наймасовіших моделей української "вторинки".

Від A5 до A8 - майже $15 тисяч різниці

Найдоступнішою залишається Octavia A5. Її медіанна ціна становить $5 850, типовий рік випуску - 2007-й, а заявлений пробіг - близько 256 тис. км. Центральна половина оголошень вкладається приблизно у $5 200-6 500.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рестайлінгова A5 FL коштує вже $7 777. При цьому саме вона має найбільшу пропозицію - у вибірці було 4 510 унікальних автомобілів. Типова машина - 2011 року з пробігом близько 240 тис. км.

Наступний помітний стрибок - Octavia A7. Її медіанна ціна становить $11 000, типовий рік - 2014-й, а пробіг - приблизно 258 тис. км. За рестайлінгову A7 FL просять уже $14 600.

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A8 коштує майже як нове бюджетне авто

Найсвіжіша Octavia A8 переходить у зовсім іншу цінову категорію. Медіанна ціна таких машин становить $20 700, а половина пропозицій розташована приблизно між $18 990 та $23 600.

Типова A8 у вибірці - 2021 року з пробігом близько 173 тис. км. Водночас таких машин на ринку значно менше - лише 665 VIN, тому знайти потрібний двигун, комплектацію чи колір складніше.

Найдешевша Octavia виявилася найліквіднішою

Цікаво виглядає й швидкість зникнення оголошень. За 30 днів із наступних зрізів зникли 43,2% Octavia A5. Для A5 FL показник становив 37%, для A8 - 34,1%, A7 FL - 33,3%, а для A7 - лише 30,5%.

Яке покоління має сенс обирати за різного бюджету, Auto24 детально розбирав у порівнянні Octavia Tour, A5, A7 та A8.

Втім, Інститут досліджень авторинку окремо наголошує: зникнення VIN ще не означає гарантований продаж. Оголошення могли видалити, завершити або розмістити повторно. Тому цей показник варто сприймати як орієнтир ліквідності.

Для покупця висновок простий: покоління Octavia не варто порівнювати лише за середньою ціною. Двигун, коробка, пробіг, кузов, історія обслуговування та реальний технічний стан конкретної машини можуть виявитися значно важливішими за різницю у кілька сотень доларів.