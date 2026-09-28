Сколько просят за восстановленный Volkswagen Scirocco 1987 года в Украине

В Тернополе на AUTO.RIA продают Volkswagen Scirocco II поколение в 1987 году. За автомобиль просят $6500. Заявленный пробег составляет 10 тысяч км. Об этом пишет topgir.com.ua.

Автомобиль серого цвета оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6л мощностью 75 л.с. и механической коробкой передач.

Volkswagen Scirocco полностью реставрировали

По словам продавца, автомобиль прошел полную реставрацию в 2023 году - во время работ“ вертелся каждый болтик” . После реставрации и капитального ремонта двигателя автомобиль проехал не более 8 тысяч км.

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Под капотом установлен атмосферный 1,6-литровый двигатель с карбюратором Pierburg 2E2. Силовой агрегат загильзували, а все работы, по утверждению продавца, выполняли с максимальным соответствием оригиналу.

Вместе с автомобилем хранится полный фотоархив реставрации, позволяющий просмотреть процесс выполнения работ.

Сколько стоит Volkswagen Scirocco в 1987 году

Владельцем автомобиля бывало четыре человека. Последняя регистрационная операция прошла 24 мая 2025 года в связи с изменением цвета.

Стоимость отреставрированный Volkswagen Scirocco составляет $6500. В тексте объявления также указана информация об отсутствии кузова в розыске. Для сравнения на AUTO.RIA представлен экземпляр в гораздо худшем состоянии с ценником $10 500. Или еще дороже – $11 500.