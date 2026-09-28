Скільки просять за відновлений Volkswagen Scirocco 1987 року в Україні

У Тернополі на AUTO.RIA продають Volkswagen Scirocco II покоління 1987 року. За автомобіль просять $6500. Заявлений пробіг становить 10 тисяч км. Про це пише topgir.com.ua.

Автомобіль сірого кольору оснащений бензиновим двигуном об’ємом 1,6 л потужністю 75 к.с. та механічною коробкою передач.

Volkswagen Scirocco повністю реставрували

За словами продавця, автомобіль пройшов повну реставрацію у 2023 році — під час робіт “крутився кожен болтик”. Після реставрації та капітального ремонту двигуна автомобіль проїхав не більше 8 тисяч км.

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Під капотом встановлений атмосферний 1,6-літровий двигун із карбюратором Pierburg 2E2. Силовий агрегат загільзували, а всі роботи, за твердженням продавця, виконували з максимальною відповідністю до оригіналу.

Разом з автомобілем зберігається повний фотоархів реставрації, який дозволяє переглянути процес виконання робіт.

Скільки коштує Volkswagen Scirocco 1987 року

Власником автомобіля бувало четверо людей. Остання реєстраційна операція відбулася 24 травня 2025 року у зв’язку зі зміною кольору.

Вартість відреставрованого Volkswagen Scirocco становить $6500. У тексті оголошення також зазначено інформацію про відсутність кузова в розшуку. Для порівняння на AUTO.RIA представлено екземпляр у значно гіршому стані з цінником $10 500. Або ще дорожче - $11 500.