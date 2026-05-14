Сколько стоит самый дешевый McLaren в Украине

В Тернополе на площадке AUTO.RIA выставили на продажу британский суперкар McLaren MP4-12C Spider 2013 года выпуска. Автомобиль оценили в 150 тысяч долларов или примерно 7 млн грн, что делает его одним из самых доступных McLaren на украинском рынке. Об этом пишет topgir.com.ua.

Суперкар имеет пробег 26 тысяч км, украинскую регистрацию и, по словам продавца, максимальную комплектацию. Речь идет об открытой версии Spider со складной жесткой крышей, которую можно открывать даже во время движения на небольшой скорости.

Характеристики McLaren MP4-12C Spider

Автомобиль оснащен 3,8-литровым бензиновым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 625 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач SSG с двумя сцеплениями.

До 100 км/ч суперкар разгоняется примерно за 3,1 секунды, а максимальная скорость превышает 325 км/ч. Основой конструкции стал карбоновый монокок MonoCell, который позволил значительно снизить вес и повысить жесткость кузова.

Среди особенностей модели - активное заднее антикрыло, которое работает как аэрогальмо во время интенсивного торможения, а также адаптивная подвеска ProActive Chassis Control без классических стабилизаторов поперечной устойчивости.

В салоне установлены цифровая панель приборов, мультимедийная система, спортивные сиденья с электрорегулировкой и карбоновые декоративные элементы.

Почему MP4-12C стал важной моделью для McLaren

Модель McLaren MP4-12C фактически стала точкой возрождения современного подразделения McLaren Automotive. Именно с нее бренд вернулся к серийному производству дорожных суперкаров после многолетней паузы и репутации исключительно гоночной марки.

На момент дебюта MP4-12C напрямую конкурировал с Ferrari и Lamborghini, но делал ставку не только на скорость, но и на высокотехнологичную конструкцию. Карбоновый монокок, активная аэродинамика и сложная адаптивная подвеска тогда выглядели значительно современнее многих конкурентов в сегменте.

Появление такого автомобиля на украинском рынке демонстрирует, что даже экзотические британские суперкары постепенно становятся частью локального премиального автопарка. В то же время содержание подобной техники остается чрезвычайно дорогим - из-за сложного обслуживания, дефицит запчастей и зависимость от специализированных сервисов.