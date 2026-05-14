Скільки коштує найдешевший McLaren в Україні

У Тернополі на майданчику AUTO.RIA виставили на продаж британський суперкар McLaren MP4-12C Spider 2013 року випуску. Автомобіль оцінили у 150 тисяч доларів або приблизно 7 млн грн, що робить його одним із найдоступніших McLaren на українському ринку. Про це пише topgir.com.ua.

Суперкар має пробіг 26 тисяч км, українську реєстрацію та, за словами продавця, максимальну комплектацію. Йдеться про відкриту версію Spider зі складаним жорстким дахом, який можна відкривати навіть під час руху на невеликій швидкості.

Характеристики McLaren MP4-12C Spider

Автомобіль оснащений 3,8-літровим бензиновим V8 із подвійним турбонаддувом потужністю 625 к.с. та 600 Нм крутного моменту. У парі з мотором працює 7-ступенева роботизована коробка передач SSG із двома зчепленнями.

До 100 км/год суперкар розганяється приблизно за 3,1 секунди, а максимальна швидкість перевищує 325 км/год. Основою конструкції став карбоновий монокок MonoCell, який дозволив значно знизити вагу та підвищити жорсткість кузова.

Серед особливостей моделі — активне заднє антикрило, яке працює як аерогальмо під час інтенсивного гальмування, а також адаптивна підвіска ProActive Chassis Control без класичних стабілізаторів поперечної стійкості.

У салоні встановлені цифрова панель приладів, мультимедійна система, спортивні сидіння з електрорегулюванням та карбонові декоративні елементи.

Чому MP4-12C став важливою моделлю для McLaren

Модель McLaren MP4-12C фактично стала точкою відродження сучасного підрозділу McLaren Automotive. Саме з неї бренд повернувся до серійного виробництва дорожніх суперкарів після багаторічної паузи та репутації виключно гоночної марки.

На момент дебюту MP4-12C напряму конкурував із Ferrari та Lamborghini, але робив ставку не лише на швидкість, а й на високотехнологічну конструкцію. Карбоновий монокок, активна аеродинаміка та складна адаптивна підвіска тоді виглядали значно сучасніше за багатьох конкурентів у сегменті.

Поява такого автомобіля на українському ринку демонструє, що навіть екзотичні британські суперкарі поступово стають частиною локального преміального автопарку. Водночас утримання подібної техніки залишається надзвичайно дорогим — через складне обслуговування, дефіцит запчастин та залежність від спеціалізованих сервісів.