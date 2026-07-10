Сколько стоит ВАЗ-2108 в качестве музейного экспоната

Во Львове выставлен на продажу редкий ВАЗ-2108 ранних лет выпуска, который сохранился практически в заводском состоянии. За автомобиль с пробегом около 25 тыс. км владелец просит 7000 долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Один из первых ВАЗ-2108

По словам продавца, автомобиль относится к самым первым сериям модели, выпущенным на заводе в Тольятти. В объявлении отмечается, что это один из примерно 25 тысяч первых экземпляров из почти 884 тысяч произведенных ВАЗ-2108.

В регистрационных документах указан 1986 год выпуска, однако владелец утверждает, что автомобиль фактически был изготовлен в 1985 году.

Максимально сохранившееся заводское состояние

Хэтчбек окрашен в редкий заводской цвет « “» («зеленая липа»)” (код 325) и имеет оригинальный коричневый велюровый салон с ранней приборной панелью почти такого же цвета.

Владелец подчеркивает, что автомобиль является коллекционным экземпляром и готов подтвердить его подлинность во время осмотра.

Технические характеристики и цена

Согласно информации из объявления, ВАЗ-2108 оснащен бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и механической коробкой передач. Автомобиль не находится в розыске, а последняя перерегистрация была произведена 17 июня 2026 года. За все время эксплуатации у него было два владельца.

За раритетный хэтчбек продавец просит 7000 долларов, отмечая, что цена сформирована с учетом коллекционной ценности конкретного экземпляра, а не средних рыночных цен на обычные ВАЗ-2108. При этом владелец готов обсудить цену с потенциальным покупателем.