Скільки коштує ВАЗ-2108 у стані музейного експонату

У Львові на продаж виставили рідкісний ВАЗ-2108 ранніх років випуску, який зберігся у майже заводському стані. За автомобіль із пробігом близько 25 тис. км власник просить 7000 доларів. Про це пише topgir.com.ua.

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Один із перших ВАЗ-2108

За словами продавця, автомобіль належить до найперших серій моделі, випущених на заводі в Тольятті. В оголошенні зазначається, що це один із приблизно 25 тисяч перших екземплярів із майже 884 тисяч виготовлених ВАЗ-2108.

У реєстраційних документах вказаний 1986 рік випуску, однак власник стверджує, що автомобіль фактично був виготовлений у 1985 році.

Максимально збережений заводський стан

Хетчбек пофарбований у рідкісний заводський колір “зелена липа” (код 325) та має оригінальний коричневий велюровий салон із ранньою панеллю приладів майже такого ж кольору.

Власник наголошує, що автомобіль є колекційним екземпляром і готовий підтвердити його автентичність під час огляду.

Технічні характеристики та ціна

За інформацією з оголошення, ВАЗ-2108 оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,3 літра та механічною коробкою передач. Автомобіль не перебуває в розшуку, а останню перереєстрацію було здійснено 17 червня 2026 року. За весь час експлуатації він мав двох власників.

За раритетний хетчбек продавець просить 7000 доларів, зазначаючи, що вартість сформована з огляду на колекційну цінність конкретного екземпляра, а не на середні ринкові ціни звичайних ВАЗ-2108. При цьому власник готовий обговорити ціну з потенційним покупцем.