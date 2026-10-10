Сколько стоит зарядить электромобиль в октябре 2026 года

По актуальным данным сервиса EV UA, средняя цена зарядки электромобиля в Украине в октябре 2026 года составляет около 19,4 грн. за кВт·ч на AC-станциях, 21,4 грн. на DC мощностью до 80 кВт и 21,3 грн. на быстрых DC-станциях мощностью от 80 кВт. У разных операторов и даже на разных станциях одной сети тарифы могут существенно отличаться.

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Дешевле все еще заряжаться медленно

На медленных AC-станциях средняя цена составляет 19,40 грн/кВт. Среди операторов в предоставленном срезе самые дешевые средние тарифы 220-km.com - 16,95 грн за кВт·час. Далее следуют CloudPay с 17,42 грн и iCar с 18,08 грн.

В верхней части списка – EVA Chargers со средним тарифом 20,15 грн, а станции без биллинга имеют среднее значение 22 грн за кВтч.

При этом разброс внутри отдельных сетей очень велик. Например, у GO TO-U тариф на AC может колебаться от 8,89 до 33 грн за кВтч, у ECOFACTOR – от 8,99 до 32,99 грн, а у TOKA – от 8 до 30 грн.

То есть ориентироваться только на название оператора недостаточно. Перед подключением следует смотреть тариф конкретной станции в приложении.

Auto24 раньше уже объяснял, почему тарифы на зарядных станциях даже одного оператора могут отличаться. На конечную цену влияют не только стоимость электроэнергии, но аренда локации, мощность подключения, оборудование, сервис и загруженность станции.

DC до 80 кВт в среднем стоит 21,41 грн.

На более медленных DC-станциях мощностью до 80 кВт средний тариф составляет 21,41 грн за кВт·ч. Самое низкое среднее значение в выборке имеет EcoRozetka – 15 грн. У 220-km.com средний тариф составляет 17,78 грн, у iCar – 20 грн, у UGV – 20,40 грн.

Дальше большинство операторов уже сгруппировано около 20,5-22 грн. Например, FLASH имеет 20,55 грн, CloudPay – 20,76 грн, EVA Chargers и ECOFACTOR – по 21,42 грн, GO TO-U – 21,50 грн, TOKA – 21,92 грн. Самое среднее значение в этом сегменте у станций без биллинга - 24 грн за кВт·ч.

Быстрая зарядка оказалась немного дешевле

Интересная деталь состоит в том, что DC-станции мощностью более 80 кВт в среднем стоят не дороже, а даже на несколько копеек дешевле – 21,30 грн за кВтч.

Разница невелика, но она показывает, что мощность станции сама по себе уже не определяет конечный тариф. Среди быстрых DC самая дешевая EcoRozetka со средней ценой 15 грн/кВт. iCar имеет 18,39 грн, 220-km.com – 18,69 грн, Booster – 19,36 грн.

У большинства крупных сетей средние значения находятся в диапазоне примерно 20-22 грн. CloudPay имеет 20,19 грн, UGV – 20,73 грн, EVA Chargers – 20,99 грн, FLASH – 21,11 грн, ECOFACTOR – 21,22 грн, GO TO-U – 21,56 грн, TOKA – 21,66 грн. Самый дорогой средний тариф в выборке имеет 1UP – 22,31 грн за кВт·час.

Сколько теперь стоит 100 км

Если взять типичный электромобиль с реальным расходом около 18 кВтч на 100 км, то разница между типами публичной зарядки уже не очень велика.

На AC по среднему тарифу 19,40 грн. 100 км обойдутся примерно в 349 грн.

На DC до 80 кВт за 21,41 грн – около 385 грн.

На скорой DC свыше 80 кВт за 21,30 грн – примерно 383 грн.

Для сравнения, Auto24 раньше считал расход электромобиля при средней цене быстрой зарядки около 22 грн за кВт·ч. Тогда за расходы 18 кВтч на 100 км получалось около 396 грн.

Полная зарядка батареи на 60 кВтч - более 1200 грн

Если условно считать полную зарядку батареи на 60 кВтч, AC будет стоить около 1164 грн.

На DC до 80 кВт выйдет примерно 1285 грн, а на быстром DC – около 1278 грн.

В реальной жизни сумма может быть несколько иной, ведь батарею обычно не подзаряжают от 0 до 100%, а часть электроэнергии теряется во время зарядки.

Для батареи на 77 кВтч, как у многих современных электромобилей, теоретическая полная зарядка на быстром DC по среднему тарифу 21,30 грн будет стоить уже около 1640 грн.

Почему цены так отличаются

В пределах одной сети малый и наибольший тарифы время от времени различаются в два-три раза.

Например, AC у ECOFACTOR в выборке стоит от 8,99 до 32,99 грн за кВтч. У GO TO-U – от 8,89 до 33 грн, у TOKA – от 8 до 30 грн.

Такие отличия объясняются не только тарифом самого оператора. Значение имеет конкретная локация, условия владельца площадки, мощность подключения, тип оборудования и спрос на станцию.

Auto24 уже писал о резком удорожании зарядки в начале 2026 года, когда на отдельных скорых станциях тарифы доходили до 30-32 грн за кВтч. Причиной явился рост стоимости электроэнергии для коммерческих потребителей.

Публичная зарядка уже почти сравнялась по цене

Главный вывод из новой статистики состоит в том, что разница между AC и DC стала достаточно небольшой.

Медленная AC-зарядка в среднем дешевле примерно на 2 грн за кВтч, но если автомобиль поддерживает мощный DC и нужно быстро продлить поездку, переплата в пересчете на 100 км составляет лишь около 30-35 грн.

При этом водитель может сэкономить гораздо больше, если просто выберет более дешевую локацию внутри той же сети.

Поэтому сегодня владельцу электромобиля выгоднее смотреть не только на оператора и мощность, а на цену конкретного коннектора непосредственно перед началом зарядки.

Домашняя зарядка все еще вне конкуренции

Даже после удорожания публичной инфраструктуры главное преимущество электромобиля сохраняется для тех, кто может заряжаться дома.

При бытовом тарифе 4,32 грн за кВтч те же 18 кВтч на 100 км стоят примерно 78 грн. То есть публичная скорая зарядка обходится почти в пять раз дороже.

Именно поэтому экономика электромобиля очень сильно зависит от сценария использования. Если большинство энергии владелец получает дома или на работе, расходы остаются низкими. Если автомобиль постоянно заряжается только на коммерческих DC-станциях, финансовое преимущество над машинами с ДВС заметно сокращается.

Auto24 раньше сравнивал домашнюю и публичную зарядку электромобиля с расходами на бензин и газ. Для большинства владельцев именно возможность заряжаться дома остается ключевым экономическим преимуществом электрокара.