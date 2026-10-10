Скільки коштує зарядити електромобіль у жовтні 2026 року

За актуальними даними сервісу EV UA, середня ціна заряджання електромобіля в Україні в жовтні 2026 року становить близько 19,4 грн за кВт·год на AC-станціях, 21,4 грн на DC потужністю до 80 кВт та 21,3 грн на швидких DC-станціях потужністю від 80 кВт. У різних операторів і навіть на різних станціях однієї мережі тарифи можуть суттєво відрізнятися.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найдешевше все ще заряджатися повільно

На повільних AC-станціях середня ціна становить 19,40 грн за кВт·год. Серед операторів у наданому зрізі найдешевші середні тарифи має 220-km.com - 16,95 грн за кВт·год. Далі йдуть CloudPay із 17,42 грн та iCar із 18,08 грн.

У верхній частині списку - EVA Chargers із середнім тарифом 20,15 грн, а станції без білінгу мають середнє значення 22 грн за кВт·год.

При цьому розкид усередині окремих мереж дуже великий. Наприклад, у GO TO-U тариф на AC може коливатися від 8,89 до 33 грн за кВт·год, у ECOFACTOR - від 8,99 до 32,99 грн, а у TOKA - від 8 до 30 грн.

Тобто орієнтуватися лише на назву оператора недостатньо. Перед підключенням варто дивитися тариф конкретної станції у застосунку.

Auto24 раніше вже пояснював, чому тарифи на зарядних станціях навіть одного оператора можуть відрізнятися. На кінцеву ціну впливають не лише вартість електроенергії, а й оренда локації, потужність підключення, обладнання, сервіс та завантаженість станції.

DC до 80 кВт в середньому коштує 21,41 грн

На повільніших DC-станціях потужністю до 80 кВт середній тариф становить 21,41 грн за кВт·год. Найнижче середнє значення у вибірці має EcoRozetka - 15 грн. У 220-km.com середній тариф становить 17,78 грн, у iCar - 20 грн, у UGV - 20,40 грн.

Далі більшість операторів уже згруповані біля 20,5-22 грн. Наприклад, FLASH має 20,55 грн, CloudPay - 20,76 грн, EVA Chargers та ECOFACTOR - по 21,42 грн, GO TO-U - 21,50 грн, TOKA - 21,92 грн. Найвище середнє значення у цьому сегменті в станцій без білінгу - 24 грн за кВт·год.

Швидка зарядка виявилася трохи дешевшою

Цікава деталь полягає в тому, що DC-станції потужністю понад 80 кВт у середньому коштують не дорожче, а навіть на кілька копійок дешевше - 21,30 грн за кВт·год.

Різниця невелика, але вона показує, що потужність станції сама по собі вже не визначає кінцевий тариф. Серед швидких DC найдешевша EcoRozetka із середньою ціною 15 грн за кВт·год. iCar має 18,39 грн, 220-km.com - 18,69 грн, Booster - 19,36 грн.

У більшості великих мереж середні значення знаходяться у діапазоні приблизно 20-22 грн. CloudPay має 20,19 грн, UGV - 20,73 грн, EVA Chargers - 20,99 грн, FLASH - 21,11 грн, ECOFACTOR - 21,22 грн, GO TO-U - 21,56 грн, TOKA - 21,66 грн. Найдорожчий середній тариф у вибірці має 1UP - 22,31 грн за кВт·год.

Скільки тепер коштують 100 км

Якщо взяти типовий електромобіль із реальною витратою близько 18 кВт·год на 100 км, то різниця між типами публічної зарядки вже не дуже велика.

На AC за середнім тарифом 19,40 грн 100 км обійдуться приблизно у 349 грн.

На DC до 80 кВт за 21,41 грн - близько 385 грн.

На швидкій DC понад 80 кВт за 21,30 грн - приблизно 383 грн.

Для порівняння, Auto24 раніше рахував витрати електромобіля при середній ціні швидкої зарядки близько 22 грн за кВт·год. Тоді за витрати 18 кВт·год на 100 км виходило близько 396 грн.

Повна зарядка батареї на 60 кВт·год - понад 1200 грн

Якщо умовно рахувати повну зарядку батареї на 60 кВт·год, AC коштуватиме близько 1164 грн.

На DC до 80 кВт вийде приблизно 1285 грн, а на швидкому DC - близько 1278 грн.

У реальному житті сума може бути дещо іншою, адже батарею зазвичай не заряджають від 0 до 100%, а частина електроенергії втрачається під час заряджання.

Для батареї на 77 кВт·год, як у багатьох сучасних електромобілів, теоретична повна зарядка на швидкому DC за середнім тарифом 21,30 грн коштуватиме вже близько 1640 грн.

Чому ціни так відрізняються

У межах однієї мережі мінімальний і максимальний тарифи іноді різняться у два-три рази.

Наприклад, AC у ECOFACTOR у вибірці коштує від 8,99 до 32,99 грн за кВт·год. У GO TO-U - від 8,89 до 33 грн, у TOKA - від 8 до 30 грн.

Такі відмінності пояснюються не тільки тарифом самого оператора. Значення має конкретна локація, умови власника майданчика, потужність підключення, тип обладнання та попит на станцію.

Auto24 уже писав про різке подорожчання зарядки на початку 2026 року, коли на окремих швидких станціях тарифи доходили до 30-32 грн за кВт·год. Причиною стало зростання вартості електроенергії для комерційних споживачів.

Публічна зарядка вже майже зрівнялася за ціною

Головний висновок із нової статистики полягає в тому, що різниця між AC і DC стала досить невеликою.

Повільна AC-зарядка в середньому дешевша приблизно на 2 грн за кВт·год, але якщо автомобіль підтримує потужний DC і потрібно швидко продовжити поїздку, переплата в перерахунку на 100 км становить лише близько 30-35 грн.

При цьому водій може зекономити значно більше, якщо просто обере дешевшу локацію всередині тієї ж мережі.

Саме тому сьогодні власнику електромобіля вигідніше дивитися не лише на оператора та потужність, а на ціну конкретного конектора безпосередньо перед початком заряджання.

Домашня зарядка все ще поза конкуренцією

Навіть після подорожчання публічної інфраструктури головна перевага електромобіля зберігається для тих, хто може заряджатися вдома.

За побутового тарифу 4,32 грн за кВт·год ті ж 18 кВт·год на 100 км коштують приблизно 78 грн. Тобто публічна швидка зарядка обходиться майже у п'ять разів дорожче.

Саме тому економіка електромобіля дуже залежить від сценарію використання. Якщо більшість енергії власник отримує вдома або на роботі, витрати залишаються низькими. Якщо ж автомобіль постійно заряджається лише на комерційних DC-станціях, фінансова перевага над машинами з ДВЗ помітно скорочується.

Auto24 раніше порівнював домашню і публічну зарядку електромобіля з витратами на бензин та газ. Для більшості власників саме можливість заряджатися вдома залишається ключовою економічною перевагою електрокара.