Сколько времени экономит зарядка электромобиля на 150 кВт

К концу октября 2026 года средняя стоимость киловата на украинских зарядных локациях мощностью от 150 кВт составила 21,99 грн/кВт·час.

Такой же показатель Институт исследований авторынка и EVBOOST зафиксировали для всей группы быстрых локаций от 40 кВт. Тариф конкретного разъема может отличаться, но эти данные дают основание для практического сравнения: что получит водитель, если по его маршруту цены совпадают?

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Сколько стоит зарядиться от 20% до 80%

Возьмем два электрических кроссовера – заднеприводный Hyundai Ioniq 5 Long Range с полезной емкостью батареи 74 кВтч и Kia Niro EV с 64,8 кВтч. Оба приезжают на зарядную станцию с прогретой батареей и 20% заряда. Водитель отсоединяет кабель на 80%. Сравним два разъема постоянного тока с одинаковым тарифом, без очереди и дополнительной платы за время.

Автомобиль Энергия, добавленная в батарею Время на 50 кВт Время на 150 кВт Выигрыш Стоимость сессии на каждом разъеме Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD 44,4 кВт·ч ≈56 мин ≈19 мин ≈37 мин ≈1 028 грн Kia Niro EV 38,9 кВт·ч ≈50 мин ≈39 мин ≈11 мин ≈900 грн

Это редакционный расчет по кривым зарядкам EVKX. Для каждого участка от 20 до 80% мощность ограничена возможностями автомобиля и выбранного разъема. Для расчета времени и чека принято 5% потерь между счетчиком станции и батареей. Hyundai получает больше энергии за те же 60 процентных пунктов, поэтому его сессия примерно на 128 грн дороже.

Почему Hyundai выиграет более получаса, а Kia – всего одиннадцать минут.

По данным EVKX, при 20% заряда Ioniq 5 при благоприятных условиях может принимать около 224 кВт. Даже при 75% показатель достигает 169 кВт. Следовательно, разъем на 150 кВт почти все это время может работать по полной. На станции мощностью 50 кВт Hyundai приходится тратить почти час на то же количество энергии.

У Kia другая картина. При 20% заряда автомобиль принимает около 83 кВт, при 60% – 58 кВт, а от 70% до 80% – примерно 44 кВт.– 45 кВт. Последние десять процентных пунктов занимают около девяти минут на обоих разъемах. Водитель Niro экономит время преимущественно в начале зарядки.

Когда стоит ехать на более мощную станцию

Представим, что зарядка на 50 кВт стоит прямо на маршруте, а заезд на станцию на 150 кВт прибавит 15 минут суммарно. Водитель Hyundai все равно закончит поездку примерно на 22 минуты раньше.

Водитель Kia при тех же условиях потратит примерно на четыре минуты больше. Очередь у станции также уменьшит выигрыш – минута за минуту.

Перед заездом следует проверить в приложении оператора тариф, доступность и мощность конкретного разъема. Отметка“ 150 кВт” на карте может касаться площадки в целом, а холодная батарея способна продлить остановку даже у свободной колонки. Как отличается скорость зарядки на практике, показал украинский тест с участием Ioniq 5. Кстати Auto24 писали, как заряжались девять электрокроссоверов в украинских условиях.