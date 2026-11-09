Скільки часу економить зарядка електромобіля на на 150 кВт

На кінець жовтня 2026 року середня вартість кіловата на українських зарядних локаціях потужністю від 150 кВт становила 21,99 грн/кВт·год.

Такий самий показник Інститут досліджень авторинку та EVBOOST зафіксували для всієї групи швидких локацій від 40 кВт. Тариф конкретного роз’єму може відрізнятися, але ці дані дають підставу для практичного порівняння: що отримає водій, якщо на його маршруті ціни збігаються?

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скільки коштує зарядитися від 20% до 80%

Візьмемо два електричні кросовери — задньопривідний Hyundai Ioniq 5 Long Range з корисною ємністю батареї 74 кВт·год і Kia Niro EV із 64,8 кВт·год. Обидва приїжджають на зарядну станцію із прогрітою батареєю та 20% заряду. Водій від’єднує кабель на 80%. Порівнюємо два роз’єми постійного струму з однаковим тарифом, без черги й додаткової плати за час.

Автомобіль Енергія, додана в батарею Час на 50 кВт Час на 150 кВт Виграш Вартість сесії на кожному роз’ємі Hyundai Ioniq 5 Long Range 2WD 44,4 кВт·год ≈56 хв ≈19 хв ≈37 хв ≈1 028 грн Kia Niro EV 38,9 кВт·год ≈50 хв ≈39 хв ≈11 хв ≈900 грн

Це редакційний розрахунок за кривими заряджання EVKX. Для кожної ділянки від 20% до 80% потужність обмежено можливостями автомобіля й обраного роз’єму. Для розрахунку часу та чека прийнято 5% втрат між лічильником станції й батареєю. Hyundai отримує більше енергії за ті самі 60 відсоткових пунктів, тому його сесія приблизно на 128 грн дорожча.

Чому Hyundai виграє понад пів години, а Kia — лише одинадцять хвилин

За даними EVKX, при 20% заряду Ioniq 5 за сприятливих умов може приймати близько 224 кВт. Навіть при 75% показник сягає 169 кВт. Отже, роз’єм на 150 кВт майже весь цей час може працювати на повну. На станції потужністю 50 кВт Hyundai доводиться витрачати майже годину на ту саму кількість енергії.

У Kia інша картина. При 20% заряду автомобіль приймає близько 83 кВт, при 60% — 58 кВт, а від 70% до 80% — приблизно 44–45 кВт. Останні десять відсоткових пунктів займають близько дев’яти хвилин на обох роз’ємах. Водій Niro економить час переважно на початку заряджання.

Коли варто їхати до потужнішої станції

Уявімо, що зарядка на 50 кВт стоїть просто на маршруті, а заїзд до станції на 150 кВт додасть 15 хвилин сумарно. Водій Hyundai все одно закінчить поїздку приблизно на 22 хвилини раніше.

Водій Kia за тих самих умов витратить приблизно на чотири хвилини більше. Черга біля станції так само зменшить виграш — хвилина за хвилину.

Перед заїздом варто перевірити в застосунку оператора тариф, доступність і потужність конкретного роз’єму. Позначка “150 кВт” на карті може стосуватися майданчика загалом, а холодна батарея здатна подовжити зупинку навіть біля вільної колонки. Як відрізняється швидкість заряджання на практиці, показав український тест за участю Ioniq 5. До речі Auto24 писали, як заряджалися дев’ять електрокросоверів в українських умовах.