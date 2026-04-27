Сколько зарабатывают страховые компании на автогражданке в 2026 году

В І квартале 2026 года рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) фактически полностью перешел на новую модель работы, предусмотренную законом №3720-IX, сообщает МСТБУ.

Это стало переломным моментом для всей системы автострахования, ведь отныне все договоры действуют по обновленным правилам без “переходных” исключений.

Сколько потратили автомобилисты

В январе-марте 2026 года средний размер страховой премии по договору ОСАГО составил 3 237,1 грн, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2 975,4 грн). Всего с начала года страховые компании-члены МТСБУ заключили более 1,64 млн договоров и привлекли более 5,3 млрд грн страховых премий.

Рост выплат

С начала года страховые компании выплатили более 2,7 млрд грн страховых выплат по договорам ОСАГО и урегулировали 48 124 требования от потерпевших. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество урегулированных требований выросло на 29,8%, а объем выплат – на 97,4%.

Собирают вдвое больше чем платят

Получается что за первый квартал 2026 года украинские страховые компании собрали с автомобилистов 5,3 млрд грн а выплатили всего 2,7 млрд грн. То есть выплаты страховых составляют около 51% от суммы собранных средств.

Эксперты объясняют такое положение следующими факторами