Скільки заробляють страхові компанії на автоцвілці у 2026 році

У І кварталі 2026 року ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) фактично повністю перейшов на нову модель роботи, передбачену законом №3720-IX, повідомляє МСТБУ.

Це стало переломним моментом для всієї системи автострахування, адже відтепер усі договори діють за оновленими правилами без “перехідних” винятків.

Скільки витратили автомобілісти

У січні-березні 2026 року середній розмір страхової премії за договором ОСЦПВ становив 3 237,1 грн, що на 8,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2 975,4 грн). Загалом від початку року страхові компанії-члени МТСБУ уклали понад 1,64 млн договорів та залучили понад 5,3 млрд грн страхових премій.

Зростання виплат

Від початку року страхові компанії виплатили понад 2,7 млрд грн страхових виплат за договорами ОСЦПВ та врегулювали 48 124 вимоги від потерпілих. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість врегульованих вимог зросла на 29,8%, а обсяг виплат – на 97,4%.

Збирають удвічі більше ніж платять

Виходить що за перший квартал 2026 року українські страхові компанії зібрали з автомобілістів 5,3 млрд грн а виплатили усього 2,7 млрд грн. Тобто виплати страхових складають близько 51% від суми зібраних коштів.

Експерти пояснюють такий стан наступними факторами