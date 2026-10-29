Смертность в ДТП падает: названа причина улучшения

По официальным данным патрульной полиции, которые систематизировала и обнародовала ассоциация автопроизводителей УкрАвтопром, с января по сентябрь текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 2037 человек.

Всего за девять месяцев правоохранители зафиксировали 18 452 случая ДТП с погибшими и травмированными. Если опираться на статистическую информацию, мы видим положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число аварий с пострадавшими уменьшилось на 2,40%, общее число погибших упало на 9,26%, а травмированных стало меньше на 1,44%. Однако за этими сухими процентами улучшения скрывается действительно страшный парадокс младенческой смертности. Хотя всеобщая смертность на дорогах Украины снизилась, количество погибших детей демонстрирует резкий рост почти на 13%.

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Две разные скорости

Главной причиной ДТП в полиции считают скорость. Именно из-за нарушения скоростного режима в этом году погибли 1129 человек. Здесь следует четко понимать разницу между превышением разрешенной скорости, которую ловят камеры автофиксации и превышением безопасной скорости, которая является подлинной причиной аварий.

Очень часто водители едут в пределах лимита, но не учитывают дождь, туман или гололед, что приводит к роковым последствиям. Полиция активно выписывает штрафы за превышение установленной скорости, которая не всегда безопасна. Интересно изменилась структура других причин смертельных аварий.

Второй причиной по количеству погибших теперь является нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестройкой, унесшей жизни 134 человек. В прошлом году эта причина была только на третьем месте.

Выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном, опустился на третье место этой печальной статистики с показателем у 107 погибших.

Изменились и поведенческие паттерны украинских водителей на выходных. Если в 2025 году самым аварийным днем недели была пятница с пиком с 16.00 до 19.00, то сейчас самым опасным днем стала суббота. Наибольшее количество ДТП теперь встречается в более узком временном промежутке.– между 17 и 19 часами.

Это время, когда люди массово возвращаются с отдыха или уезжают по делам выходного дня, теряя бдительность.

Главная причина улучшения ситуации

Как уже сообщалось на нашем сайте, есть и положительные подвижки в сознании водителей. Согласно исследованию, опубликованному в конце октября, более половины украинских водителей начали пользоваться ремнями безопасности.

За девять месяцев этого года департамент патрульной полиции составил более 107 тысяч админпротоколов за непристегнутый поясок. Это гораздо меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таких штрафов было более 145 тысяч.

Хотя в некоторых регионах, таких как Сумы, Черновцы и Кропивницкий, уровень использования поясов едва дотягивает до 30-34%, общая тенденция дает надежду на то, что количество смертельных ДТП и дальше будет уменьшаться.