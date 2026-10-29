Смертність у ДТП падає: названо причину покращення

За офіційними даними патрульної поліції, які систематизувала та оприлюднила асоціація автовиробників УкрАвтопром, з січня по вересень поточного року внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 2037 осіб.

Загалом за дев'ять місяців правоохоронці зафіксували 18452 випадки ДТП із загиблими та травмованими. Якщо спиратися на статистичну інформацію, ми бачимо певну позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Кількість аварій із постраждалими зменшилася на 2,40%, загальна кількість загиблих впала на 9,26%, а травмованих стало менше на 1,44%. Проте за цими сухими відсотками покращення ховається справді страшний парадокс дитячої смертності. Хоча загальна смертність на дорогах України знизилася, кількість загиблих дітей демонструє різке зростання майже на 13%.

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Дві різні швидкості

Головною причиною ДТП в поліції вважають швидкість. Саме через порушення швидкісного режиму цьогоріч загинуло 1129 осіб. Тут варто чітко розуміти різницю між перевищенням дозволеної швидкості, яку ловлять камери автофіксації, та перевищенням безпечної швидкості, яка є справжньою причиною аварій.

Дуже часто водії їдуть у межах ліміту, але не враховують дощ, туман чи ожеледицю, що призводить до фатальних наслідків. Поліція ж активно виписує штрафи за перевищення встановленої швидкості, яка не завжди є безпечною. Цікаво змінилася структура інших причин смертельних аварій.

Другою причиною за кількістю загиблих тепер є порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням, яке забрало життя 134 осіб. Минулого року ця причина була лише на третьому місці.

Натомість виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, опустився на третю сходинку цієї сумної статистики з показником у 107 загиблих.

Змінилися і поведінкові патерни українських водіїв на вихідних. Якщо у 2025 році найаварійнішим днем тижня була п'ятниця з піком з 16:00 до 19:00, то зараз найнебезпечнішим днем стала субота. Найбільша кількість ДТП тепер трапляється у вужчому часовому проміжку – між 17 та 19 годинами.

Це час, коли люди масово повертаються з відпочинку або їдуть у справах вихідного дня, втрачаючи пильність.

Головна причина покращення ситуації

Як уже повідомлялося на нашому сайті, є і позитивні зрушення у свідомості водіїв. Згідно з дослідженням, опублікованим наприкінці жовтня, понад половина українських кермувальників почали користуватися пасками безпеки.

За дев'ять місяців цього року департамент патрульної поліції склав понад 107 тисяч адмінпротоколів за непристебнутий пасок. Це значно менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли таких штрафів було понад 145 тисяч.

Хоча в деяких регіонах, як-от у Сумах, Чернівцях та Кропивницькому, рівень використання пасків ледь дотягує до 30-34%, загальна тенденція дає надію на те, що кількість смертельних ДТП і надалі зменшуватимусь.