Спальные места в автобусах оказались незаконным переоборудованием

Как сообщила «Укртрансбезопасность», , в Украине нет сертифицированных автобусов, оборудованных спальными местами для пассажиров. Самодельные кровати или раскладывающиеся до горизонтального положения кресла нельзя считать законной альтернативой штатным пассажирским сиденьям.

Вместо кресла с ремнем – самодельная кровать

Обычно перевозчики рекламируют такие места как премиальную услугу. Пассажиру обещают больше пространства, возможность вытянуть ноги и поспать во время ночной поездки.

Однако серийный туристический автобус спроектирован так, чтобы люди находились в сертифицированных креслах. Конструкция сиденья, его крепление к полу, спинка, подголовник и ремень должны работать как единое целое при резком торможении или столкновении.

Сиденья, изготовленные производителем автобуса, сертифицированы и безопасны. Фото Setra

Когда кресло самовольно переделывают в лежанку или вместо него устанавливают другую конструкцию, поведение пассажира во время аварии становится непредсказуемым. Такое место могло не проходить краш-тесты и проверки на прочность креплений.

Почему лежать в автобусе опаснее

Главная проблема заключается в отсутствии надлежащей фиксации тела.

Штатный ремень безопасности рассчитан на пассажира, сидящего в определенном положении. Если человек лежит или сильно отклонил спинку, ремень может проходить неправильно, не удержать его или сам стать причиной тяжелой травмы.

Во время экстренного торможения пассажир продолжает двигаться по инерции со скоростью автобуса. Без правильной фиксации он может удариться об элементы салона, других людей или быть выброшенным со своего места.

В случае опрокидывания риск становится еще выше. Человек на несертифицированной лежанке фактически не защищен конструкцией кресла и ремнем, в отличие от пассажира, сидящего на штатном месте. Именно поэтому «Укртрансбезопасность» называет подобные предложения прямой угрозой жизни и здоровью.

Просто установить другие кресла нельзя

Изменение количества, типа или расположения пассажирских мест является вмешательством в конструкцию транспортного средства.

Переоборудованный автобус должен пройти установленную процедуру согласования и получить документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. Для перерегистрации переоборудованного автобуса требуется сертификат соответствия.

Спальные места чаще всего переделываются перевозчиком самостоятельно. Фото из Instagram

То есть перевозчик не может легализовать «спальный салон» только фотографиями, рекламой или заявлением об удобстве. Необходимо доказать безопасность всей конструкции, включая крепления, ремни, проходы, аварийные выходы и допустимое количество пассажиров.

Укртрансбезопасность утверждает, что сертифицированных пассажирских автобусов с такими спальными местами в Украине пока нет. Следовательно, соответствующая пометка в рекламе должна стать для пассажира поводом задать перевозчику дополнительные вопросы.

Откидное кресло еще не делает автобус спальным

В туристических автобусах действительно устанавливают комфортные кресла с регулировкой спинки и подставками для ног. Пассажир может занять более удобное положение, но это не означает, что сиденье разрешено превращать в полноценную кровать.

Кресло должно использоваться так, как это предусмотрел его производитель. Если конструкция позволяет лишь немного отклонить спинку, полное раскладывание или установка дополнительной горизонтальной платформы уже может выходить за пределы сертифицированной конфигурации.

Усовершенствованное кресло с ремнем безопасности безопасно, а кровать – нет. Фото Classen

Разница принципиальная: серийное кресло прошло проверку как часть конкретного автобуса, а самодельная лежанка – нет.

За «спальный рейс» могут наказать перевозчика

Использование автобуса с незаконными изменениями конструкции может иметь последствия для компании, выполняющей рейс.

Специально оборудованное место в автобусе для реалити-шоу. Фото Авто24

Укртрансбезопасность предупреждает о возможной административной или уголовной ответственности, если эксплуатация опасного транспорта приведет к нарушениям или тяжким последствиям. Для перевозчика дело также может завершиться аннулированием лицензии.

В то же время конкретный вид ответственности будет зависеть от обстоятельств, выявленных нарушений и последствий. Сам факт рекламы «спального места» еще не является окончательным доказательством преступления, но может стать основанием для проверки конструкции автобуса и документов перевозчика.

Как проверить рейс перед покупкой билета

Пассажиру стоит уточнить, что именно компания называет спальным местом. Если речь идет о сертифицированном кресле со штатным ремнем и обычной регулировкой спинки, это одна ситуация. Если обещают полноценную лежанку, матрас или горизонтальную полку – риски значительно выше.

Стоит попросить перевозчика назвать марку и модель автобуса, показать фотографии салона и объяснить, какими документами подтверждено переоборудование. Формулировки «все так ездят» или «это авторская конструкция» сертификат не заменяют.

Пассажир перед поездкой должен проверить законность “спального” места. Фото AGATE-АUTO

Также перед поездкой следует проверить наличие ремня безопасности. Если он отсутствует, поврежден или не может правильно зафиксировать пассажира в предложенном положении, от такого места лучше отказаться.

Комфорт не должен заменять безопасность

Длительные автобусные поездки действительно изматывают. Особенно это ощущается на международных маршрутах, где пассажиры проводят в пути более суток.

Однако проблема не решается установкой самодельных кроватей в транспорте, конструкция которого на это не рассчитана. Безопасный «спальный автобус» требует отдельной инженерной конструкции, испытаний и сертификации, а не просто переоборудованного салона.

Пока таких сертифицированных автобусов в Украине нет, реклама спальных мест означает не особый класс обслуживания, а дополнительный риск, за который пассажиру еще и предлагают доплатить.