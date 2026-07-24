Спальні місця в автобусах виявилися незаконним переобладнанням

Як повідомила Укртрансбезпека, в Україні немає сертифікованих автобусів, обладнаних спальними місцями для пасажирів. Саморобні ліжка або розкладені до горизонтального положення крісла не можна вважати законною альтернативою штатним пасажирським сидінням.

Замість крісла з ременем — саморобне ліжко

Зазвичай перевізники рекламують такі місця як преміальну послугу. Пасажиру обіцяють більше простору, можливість витягнути ноги та поспати під час нічного переїзду.

Однак серійний туристичний автобус спроєктований так, щоб люди перебували у сертифікованих кріслах. Конструкція сидіння, його кріплення до підлоги, спинка, підголівник і ремінь мають працювати разом під час різкого гальмування або зіткнення.

Сидіння, зроблені виробником автобуса, сертифіковані та безпечні. Фото Setra

Коли крісло самовільно переробляють на лежанку або замість нього встановлюють іншу конструкцію, поведінка пасажира під час аварії стає непередбачуваною. Таке місце могло не проходити краш-тестів і перевірок на міцність кріплень.

Чому лежати в автобусі небезпечніше

Головна проблема полягає у відсутності належної фіксації тіла.

Штатний ремінь безпеки розрахований на пасажира, який сидить у визначеному положенні. Якщо людина лежить або сильно відхилила спинку, ремінь може проходити неправильно, не втримати її або сам стати причиною тяжкого травмування.

Під час екстреного гальмування пасажир продовжує рухатися за інерцією зі швидкістю автобуса. Без правильної фіксації він може вдаритися об елементи салону, інших людей або бути викинутим зі свого місця.

У разі перекидання ризик стає ще вищим. Людина на несертифікованій лежанці фактично не захищена конструкцією крісла та ременем, на відміну від пасажира, який сидить на штатному місці. Саме тому Укртрансбезпека називає подібні пропозиції прямою загрозою життю та здоров’ю.

Просто поставити інші крісла не можна

Зміна кількості, типу або розташування пасажирських місць є втручанням у конструкцію транспортного засобу.

Переобладнаний автобус повинен пройти встановлену процедуру погодження та отримати документи, що підтверджують відповідність вимогам безпеки. Для перереєстрації переобладнаного автобуса потрібен сертифікат відповідності.

Спальні місця найчастіше перероблені перевізником самостійно. Фото Інстаграм

Тобто перевізник не може легалізувати «спальний салон» лише фотографіями, рекламою або заявою про зручність. Необхідно довести безпечність усієї конструкції, включно з кріпленнями, ременями, проходами, аварійними виходами та допустимою кількістю пасажирів.

Укртрансбезпека стверджує, що сертифікованих пасажирських автобусів із такими спальними місцями в Україні наразі немає. Отже, відповідна позначка в рекламі має стати для пасажира приводом поставити перевізнику додаткові запитання.

Відкидне крісло ще не робить автобус спальним

У туристичних автобусах справді встановлюють комфортні крісла з регулюванням спинки та підставками для ніг. Пасажир може зайняти зручніше положення, але це не означає, що сидіння дозволено перетворювати на повноцінне ліжко.

Крісло має використовуватися так, як це передбачив його виробник. Якщо конструкція дозволяє лише трохи відхилити спинку, повне розкладання або встановлення додаткової горизонтальної платформи вже може виходити за межі сертифікованої конфігурації.

Покращене крісло з паском безпеки безпечне, ліжко – ні. Фото Classen

Різниця принципова: серійне крісло пройшло перевірку як частина конкретного автобуса, а саморобна лежанка – ні.

За «спальний рейс» можуть покарати перевізника

Використання автобуса з незаконними змінами конструкції може мати наслідки для компанії, яка виконує рейс.

Спеціально обладнане місце в автобусі для реаліті-шоу. Фото Авто24

Укртрансбезпека попереджає про можливу адміністративну або кримінальну відповідальність, якщо експлуатація небезпечного транспорту спричинить порушення чи тяжкі наслідки. Для перевізника справа також може завершитися анулюванням ліцензії.

Водночас конкретний вид відповідальності залежатиме від обставин, виявлених порушень і наслідків. Сам факт реклами «спального місця» ще не є остаточним доказом злочину, але може стати підставою для перевірки конструкції автобуса та документів перевізника.

Як перевірити рейс перед купівлею квитка

Пасажиру варто уточнити, що саме компанія називає спальним місцем. Якщо йдеться про сертифіковане крісло зі штатним ременем і звичайним регулюванням спинки, це одна ситуація. Якщо обіцяють повноцінну лежанку, матрац або горизонтальну полицю — ризики значно вищі.

Варто попросити перевізника назвати марку та модель автобуса, показати фотографії салону й пояснити, якими документами підтверджене переобладнання. Формулювання «усі так їздять» або «це авторська конструкція» сертифіката не замінюють.

Пасажир перед поїздкою має перевірити законність “спального” місця. Фото AGATE-АUTO

Також перед поїздкою слід перевірити наявність ременя безпеки. Якщо він відсутній, пошкоджений або не може правильно зафіксувати пасажира у запропонованому положенні, від такого місця краще відмовитися.

Комфорт не повинен замінювати безпеку

Тривалі автобусні подорожі справді виснажують. Особливо це відчувається на міжнародних маршрутах, де пасажири проводять у дорозі понад добу.

Проте проблема не вирішується встановленням саморобних ліжок у транспорті, конструкція якого на це не розрахована. Безпечний «спальний автобус» потребує окремої інженерної конструкції, випробувань і сертифікації, а не лише переобладнаного салону.

Поки таких сертифікованих автобусів в Україні немає, реклама спальних місць означає не особливий клас обслуговування, а додатковий ризик, за який пасажиру ще й пропонують доплатити.