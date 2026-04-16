Срок оплаты штрафов с камер предлагают изменить

В Украине планируют изменить правила оплаты штрафов за нарушение ПДД, зафиксированные камерами. Соответствующий законопроект №13614 только что получил положительное заключение от профильного комитета.

С одной стороны речь идет об увеличении срока “добровольной” уплаты штрафа с 10 до 15 календарных дней. С другой – о ликвидации 30 дневного срока, который был отведен для подачи штрафов на принудительное исполнение. Этот срок автоматически увеличивается до трех месяцев.

“Согласно содержанию части первой статьи 12 Закона Украины "Об исполнительном производстве" исполнительные документы, по которым взыскателем является государство или государственный орган, могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трех месяцев” - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Что именно предлагается

Изменения предусматривают корректировку статьи 300-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

Срок “добровольной” оплаты штрафа увеличат с 10 до 15 дней

Уточняется порядок принудительного исполнения в случае неуплаты

Постановление о штрафе будет подлежать принудительному исполнению сразу после завершения этого срока

Увеличение срока представления для принудительного взыскания - с 30 дней до 3 месяцев.

Фактически речь идет об увеличении административной нагрузки на водителей, ведь раньше немало штрафов просто не попадали на принудительное исполнение из-за пропуска сроков.

Когда изменения могут заработать

Закон вступит в силу со дня, следующего после его официального опубликования, если документ будет проголосован в украинском парламенте и подписан президентом. После этого Кабмин будет иметь до шести месяцев для приведения подзаконных актов в соответствие с новыми нормами.

Предложенные изменения являются техническими, но должны положительно сказаться на количестве взысканных в виде штрафов средств. Изменения направлены на повышение дисциплины оплаты штрафов и увеличение количества случаев их принудительного взыскания.