Термін оплати штрафів з камер пропонують змінити

В Україні планують змінити правила оплати штрафів за порушення ПДР, зафіксовані камерами. Відповідний законопроект №13614 щойно отримав позитивний висновок від профільного комітету.

З одного боку йдеться про збільшення строку “добровільної” сплати штрафу з 10 до 15 календарних днів. З іншого – про ліквідацію 30 денного строку, який був відведений для подачі штрафів на примусове виконання. Цей строк автоматично збільшується до трьох місяців.

“Відповідно до змісту частини першої статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган, можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців” - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Що саме пропонується

Зміни передбачають коригування статті 300-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Термін “добровільної” оплати штрафу збільшать з 10 до 15 днів

Уточняється порядок примусового виконання у разі несплати

Постанова про штраф підлягатиме примусовому виконанню одразу після завершення цього строку

Збільшення строку подання для примусового стягнення — з 30 днів до 3 місяців.

Фактично мова йде про збільшення адміністративного навантаження на водіїв, адже раніше чимало штрафів просто не потрапляли на примусове виконання через пропуск строків.

Коли зміни можуть запрацювати

Закон набуде чинності з дня, наступного після його офіційного опублікування, якщо документ буде проголосовано в українському парламенті та підписано президентом. Після цього Кабмін матиме до шести місяців для приведення підзаконних актів у відповідність до нових норм.

Запропоновані зміни є технічними, але мають позитивно позначитись на кількості стягнутих у вигляді штрафів коштів. Вони спрямовані на підвищення дисципліни оплати штрафів та збільшення кількості випадків їх примусового стягнення.