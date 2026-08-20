США ищут поставщиков дефицитных запчастей для украинских Bradley

Соответствующее сообщение опубликовало Командование контрактов армии США – Детройтский арсенал. Речь идет не только о запчастях. Потенциальный подрядчик должен обеспечить непрерывный ремонт, проверку технического состояния, закупку компонентов и поставку машин, а также обучение украинских механиков.

Об этом все расписал в деталях официальный вебсайт правительства Соединенных Штатов Америки sam.gov, ссылаясь на запрос армейской службы по контракту с Детройтом. Информацию распространили некоторые европейские СМИ, а также украинская "Оборонка".

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Восстановление в состояние готовности

Американская сторона хочет как можно быстрее возвращать Bradley к стандарту Fully Mission Capable (FMC) + Safety – то есть полностью исправного и безопасного выполнения боевых задач состояния.

Особый интерес представляют компоненты, производство которых затруднено из-за морального устаревания системы и прекращения выпуска отдельных деталей. В перечне, в частности, блок управления приводом башни, модуль управления трансмиссией, компоненты системы подачи боеприпасов, детали Target Acquisition System, специальные крепления и военные фонари Dialight.

Подрядчики также должны продемонстрировать способность быстро наладить производство или найти альтернативные каналы поставки таких компонентов.

Отдельном – подготовка украинских механиков

Требования предусматривают проведение механической подготовки украинских военнослужащих, в частности непосредственно в Украине. Компания должна предоставить учебные материалы, оборудование, инструменты, курсы и пособия по работе с Bradley и, при необходимости, системами M88.

От потенциальных поставщиков также ожидается подробный план перехода к полномасштабной работе с указанием срока от заключения возможного контракта до первой поставки восстановленной машины.

Это пока не тендер

Важный нюанс: опубликованное уведомление не является тендером и не гарантирует заключения контракта. США только собирают информацию о возможностях потенциальных исполнителей и планируют оценить рынок.

" Текущая миссия требует быстрого восстановления этих платформ до полного пригодного для выполнения миссий (FMC) и стандартов безопасности для выполнения требований правительства Соединенных Штатов (USG) по иностранной помощи для обороны Украины. Кроме того, миссии нужны курсы, планы уроков и пособия для AMI для поддержки подготовки механиков Вооруженных сил Украины,– говорится в запросе Командование контрактов армии США.

В то же время, документ свидетельствует о стремлении американской стороны обеспечить долгосрочное техническое обслуживание украинского парка Bradley – включая те компоненты, которые все труднее найти из-за их производственного старения.