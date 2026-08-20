США шукають постачальників дефіцитних запчастин для українських Bradley

Відповідне повідомлення опублікувало Командування контрактів армії США – Детройтський арсенал. Йдеться не лише про запчастини. Потенційний підрядник має забезпечити безперервний ремонт, перевірку технічного стану, закупівлю компонентів і постачання машин, а також навчання українських механіків.

Про це все розписав в деталях офіційний вебсайт уряду Сполучених Штатів Америки sam.gov, посилаючись на запит армійської служби контрактування з Детройта. Інформацію поширили деякі європейські ЗМІ, а також українська "Оборонка".

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Відновлення до стану готовності

Американська сторона хоче якнайшвидше повертати Bradley до стандарту Fully Mission Capable (FMC) + Safety – тобто повністю справного та безпечного для виконання бойових завдань стану.

Особливий інтерес становлять компоненти, виробництво яких ускладнене через моральне старіння системи та припинення випуску окремих деталей. У переліку, зокрема, блок керування приводом башти, модуль керування трансмісією, компоненти системи подачі боєприпасів, деталі Target Acquisition System, спеціальні кріплення та військові ліхтарі Dialight.

Підрядники також мають продемонструвати здатність швидко налагодити виробництво або знайти альтернативні канали постачання таких компонентів.

Окремо – підготовка українських механіків

Вимоги передбачають проведення механічної підготовки українських військовослужбовців, зокрема безпосередньо в Україні. Компанія має надати навчальні матеріали, обладнання, інструменти, курси та посібники для роботи з Bradley та, за потреби, системами M88.

Від потенційних постачальників також очікують детальний план переходу до повномасштабної роботи із зазначенням терміну від укладання можливого контракту до першої поставки відновленої машини.

Це поки не тендер

Важливий нюанс: опубліковане повідомлення не є тендером і не гарантує укладання контракту. США лише збирають інформацію про можливості потенційних виконавців і планують оцінити ринок.

"Поточна місія вимагає швидкого відновлення цих платформ до повного придатного до виконання місій (FMC) та стандартів безпеки для виконання вимог уряду Сполучених Штатів (USG) щодо іноземної допомоги для оборони України. Крім того, місії потрібні курси, плани уроків та посібники для AMI на підтримку підготовки механіків Збройних сил України, – йдеться в запиті Командування контрактів армії США.

Водночас документ свідчить про прагнення американської сторони забезпечити довгострокове технічне обслуговування українського парку Bradley – включно з тими компонентами, які дедалі важче знайти через їхнє виробниче старіння.