Стала известна актуальная цена украинской САУ "Богдана": сколько стоит гаубица

Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗОВ), участвующий в производстве украинской артиллерийской системы "Богдана", раскрыл ее актуальную стоимость. Об этом со ссылкой на руководство компании рассказал профильный ресурс "Оборонка".

По словам представителя предприятия, самоходная версия "Богданы" стоит почти на две трети дороже (64%) от прицепной.

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" Самоходная артустановка стоит 2,5 миллиона евро, прицепная – 1,6 миллиона евро,– уточнил представитель КЗОВ в интервью "Оборонцы".

Производство превысило 1000 орудий

За все время производства предприятие изготовило более 1000 артиллерийских систем. По словам представителя КЗОВ, сегодня ниша "Богданы" в объеме украинской артиллерии составляет около 70%.

Параллельно с наращиванием производства система постоянно усовершенствовалась.

"Богдана" получила новые поколения модернизаций

По сравнению с первой версией, представленной в 2022 году, украинская гаубица уже прошла четыре-пять поколений смен.

Среди основных обновлений производитель называет:

появление системы управления огнем;

расширение количества доступных вариантов шасси;

повышение уровня автоматизации системы

Средний ценник на аналогичные самоходные гаубицы в каталоге производителей. Инфографика: Авто24 по данным из открытых источников

Таким образом, нынешняя украинская самоходка заметно отличается от раннего образца, который Украина начала использовать в начале полномасштабной войны.

Кстати, об основных версиях украинской самоходки доходчиво рассказали в видеосюжете наши коллеги по армейскому телеканалу "Армия Медиа" (см. видео внизу).

Украина наращивает производство

Еще в 2025 году сообщалось, что производство "Богдана" в Украине удалось увеличить до 40 единиц в месяц. Тогда о таких темпах заявил президент Владимир Зеленский.

Вероятную стоимость колесной самоходной версии на уровне около 2,5 млн. евро также называли ранее, в частности в 2025 году. Теперь эту цифру подтвердил представитель предприятия-производителя.

Для сравнения, прицепная версия "Богданы" существенно дешевле– 1,6 млн евро, что делает ее частным вариантом украинской 155-мм артиллерийской системы.