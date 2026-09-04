Стала відома актуальна ціна української САУ "Богдана": скільки коштує гаубиця

Краматорський завод важкого верстатобудування (КЗВВ), який бере участь у виробництві української артилерійської системи "Богдана", розкрив її актуальну вартість. Про це з посиланням на керівництво компанії розповів профільний ресурс "Оборонка".

За словами представника підприємства, самохідна версія "Богдани" коштує майже на дві третини дорожче (64%) від причіпної.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Самохідна артустановка коштує 2,5 мільйона євро, причіпна – 1,6 мільйона євро, – уточнив представник КЗВВ в інтерв’ю "Оборонці".

Виробництво перевищило 1000 гармат

За весь час виробництва підприємство виготовило понад 1000 артилерійських систем. За словами представника КЗВВ, сьогодні ніша "Богдани" в обсязі української артилерії становить близько 70%.

Паралельно з нарощуванням виробництва система постійно вдосконалювалася.

"Богдана" отримала нові покоління модернізацій

Порівняно з першою версією, представленою у 2022 році, українська гаубиця вже пройшла чотири-п’ять поколінь змін.

Серед основних оновлень виробник називає:

появу системи управління вогнем;

розширення кількості доступних варіантів шасі;

підвищення рівня автоматизації системи.

Середній цінник на аналогічні самохідні гаубиці в каталозі виробників. Інфографіка: Авто24 за даними з відкритих джерел

Таким чином, нинішня українська самохідка помітно відрізняється від раннього зразка, який Україна почала використовувати на початку повномасштабної війни.

До речі, про основні версії української самохідки дохідливо розповіли у відеосюжеті наші колеги з армійського телеканалу "Армія Медіа" (див. відео внизу).

Україна нарощує виробництво

Ще у 2025 році повідомлялося, що виробництво "Богдан" в Україні вдалося збільшити до 40 одиниць на місяць. Тоді про такі темпи заявив президент Володимир Зеленський.

Ймовірну вартість колісної самохідної версії на рівні близько 2,5 млн євро також називали раніше, зокрема у 2025 році. Тепер цю цифру підтвердив безпосередньо представник підприємства-виробника.

Для порівняння, причіпна версія "Богдани" є суттєво дешевшою – 1,6 млн євро, що робить її окремим варіантом української 155-мм артилерійської системи.