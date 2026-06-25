Стало известно, куда БЭБ Волыни пристроило конфискованный судом микроавтобус

Передача автомобиля состоялась по инициативе детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области. Решение о передаче имущества военным принял суд по ходатайству БЭБ.

Об этом говорится в публикации на ФБ-странице Волынской детективной службы в Facebook. Там же опубликованы фотографии микроавтобуса и его передачи местным зенитчикам.

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Микроавтобус с контрабандным прошлым

Автомобиль изъяли в ходе расследования попытки контрабанды подакцизных товаров. В ходе таможенного досмотра правоохранители обнаружили в микроавтобусе специально оборудованные тайники, скрытые от таможенного контроля.

В тайниках перевозили почти три тысячи одноразовых электронных сигарет, которые пытались незаконно перевезти через границу.

Вместо контрабанды – помощь военным

По словам исполняющего обязанности руководителя ТУ БЕБ в Волынской области Сергея Журавлева, имущество, которое использовалось в противоправных схемах, должно приносить пользу государству и укреплять обороноспособность страны.

Момент передачи пассажирского микроавтобуса дислоцированному на Волыни подразделению ПВО. Фото: БЭБ Волыни



В БЭБ отмечают, что передача изъятого пассажирского микроавтобуса военным уже стала привычной практикой. Ранее для нужд ВСУ передали семь автомобилей, ввезенных в Украину контрабандным путем.

Кроме того, войскам передано десять беспилотников, которые контрабандисты использовали для незаконного перемещения товаров через государственную границу.

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Расследование продолжается

В настоящее время детективы ТУ БЭБ в Волынской области продолжают досудебное расследование по факту попытки контрабанды подакцизных товаров.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Волынской областной прокуратуры, а оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники 6-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.