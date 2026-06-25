Стало відомо, куди БЕБ Волині прилаштував конфіскований судом мікроавтобус

Передача автомобіля відбулася за ініціативи детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області. Рішення про передачу майна військовим ухвалив суд за клопотанням БЕБ.

Про це йдеться у публікації на ФБ-сторінці Волинської детективної служби. Водночас публікуються фото мікроавтобуса та його передачі місцевим зенітникам.

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Бус із контрабандним минулим

Автомобіль вилучили під час розслідування спроби контрабанди підакцизних товарів. В ході митного огляду правоохоронці виявили в мікроавтобусі спеціально обладнані сховища, приховані від митного контролю.

У тайниках перевозили майже три тисячі одноразових електронних сигарет, які намагалися незаконно перемістити через кордон.

Замість контрабанди – допомога військовим

За словами виконувача обов'язків керівника ТУ БЕБ у Волинській області Сергія Журавльова, майно, яке використовувалося у протиправних схемах, має приносити користь державі та посилювати обороноздатність країни.

Момент передачі пасажирської машини дислокованому на Волині підрозділу ППО. Фото: БЕБ Волині



У БЕБ зазначають, що передача вилученого пасажирського мікроавтобуса військовим уже стала звичною практикою. Раніше для потреб ЗСУ передали сім автомобілів, ввезених в Україну контрабандним шляхом.

Окрім цього, у війська відправлено десять безпілотників, які контрабандисти використовували для незаконного переміщення товарів через державний кордон.

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Розслідування триває

Наразі детективи ТУ БЕБ у Волинській області продовжують досудове розслідування за фактом спроби контрабанди підакцизних товарів.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури, а оперативний супровід забезпечують співробітники 6-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.