Ощадбанк поедет в Буковинскую глубинку на бронированном фургоне

Мобильное подразделение дистанционного обслуживания Ощадбанка построено на базе специализированного бронированного автомобиля VD F086332.

Это – похожий на инкассаторское исполнение 3,5-тонный фургон Ford Transit.

Банковский офис отныне еще и мобильный

В нынешнем исполнении выездного офиса банка внутренний салон имеет несколько иное исполнение, чем инкассаторская машина. В основном это касается внутреннего наполнения, поскольку потенциал защиты от несанкционированного проникновения остался инкассаторский.

Автомобиль для выездного банковского обслуживания классифицируется как грузовой специализированный фургон с оборудованием под мобильное банковское обслуживания по стандартам Ощадбанка.

В салоне фургона все так, как и в офисе, только в миниатюре. Фото: Черновицкая ОВА

Эргономика плюс функциональность

Внутри места мало, но весь офисный фунционал людям в мобильной версии доступен. В салоне одно рабочее место.

Банковский операционист получил в свои распоряжения ноутбук с многофункциональным устройством, POS-терминал, детектор валют, сортировщик банкнот, сейф для хранения наличности и документов.

Кроме этого рабочее место обеспечено необходимыми средствами для осуществления банковских операций.

Основные банковские операции мобильного пункта:

выплата заработной платы, пенсий и социальных выплат;

открытие и обслуживание текущих и депозитных счетов физических лиц;

выдача банковских платежных карточек и ПИН-конвертов;

пролонгация и перезаключение депозитных договоров;

выплата процентов и возврат средств по депозитным вкладам;

безналичные переводы средств между счетами;

пополнение карточных счетов через POS-терминал;

прием наличных для осуществления платежей и пополнения счетов и прочее.

Всего в перечне выездного банковского офиса на колесах 17 наименований.

Здесь полная автономность, при необходимости “банк на колесах” будет работать даже в обесточенных селах. Фото: Черновицкая ОГА

Громады сами будут формировать график

Работать машина будет по графику, который формируют в соответствии с обращениями органов местного самоуправления.

Предварительно о дате и месте работы пункта дистанционного обслуживания граждан будут информировать в общинах.

Вскоре в глубинку поедут сводные колонны банка и ЦПАУ

Подразделение создано для обеспечения доступа населения к банковским услугам в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные банковские отделения.

В западном регионе передвижные отделения Ощадбанка еще не работали. Фото: Черновицкая ОВА

"Для Буковины это особенно необходимо, ведь есть много отдаленных и горных общин, где людям сложно добраться до банковских отделений. Такой мобильный банковский офис улучшит и облегчит доступ людей из глубинки к финансовым услугам. В перспективе также было бы целесообразно рассмотреть возможность осуществления совместных выездов мобильных офис банка и передвижных пунктов Центра предоставления административных услуг", – отметил глава Черновицкой области Руслан Осипенко.