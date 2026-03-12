Стало відомо, на базі якого фургона Ощадбанк поїде у Буковинську глибинку

Мобільний підрозділ дистанційного обслуговування Ощадбанку побудовано на базі спеціалізованого броньованого автомобіля VD F086332.

Це – схожий до інкасаторського виконання 3,5-тонний фургон Ford Transit.

Читайте також Акумуляторний Ford E-Transit зрівнявся у ціні з дизельним

Банківський офіс відтепер ще й мобільний

У нинішньому виконанні виїзного офісу банку внутрішній салон має дещо інше виконання, ніж інкасаторська машина. В основному це стосується внутрішнього наповнення, оскільки потенціал захисту від несанкціонованого проникнення лишився інкасаторський.

Автомобіль для виїзного банківського обслуговування класифікується як вантажний спеціалізований фургон з обладнанням під мобільне банківське обслуговування за стандартами Ощадбанку.

У салоні фургона все так, як і в офісі, тільки в мініатюрі. Фото: Чернівецька ОВА

Ергономіка плюс функціональність

Всередині місця мало, але весь офісний фунціонал людям у мобільній версії доступний. В салоні одне робоче місце.

Банківський операціоніст отримав у свої розпорядження ноутбук з багатофункціональним пристроєм, POS-термінал, детектор валют, сортувальник банкнот, сейф для зберігання готівки та документів.

Читайте також Оновлений Ford Transit отримав технології на основі 5G

Окрім цього робоче місце забезпечене необхідними засобами для здійснення банківських операцій.

Основні банківські операції мобільного пункту:

виплата заробітної плати, пенсій та соціальних виплат;

відкриття та обслуговування поточних і депозитних рахунків фізичних осіб;

видача банківських платіжних карток та ПІН-конвертів;

пролонгація та переукладання депозитних договорів;

виплата відсотків та повернення коштів за депозитними вкладами;

безготівкові перекази коштів між рахунками;

поповнення карткових рахунків через POS-термінал;

приймання готівки для здійснення платежів та поповнення рахунків та інше.

Всього в переліку виїзного банківського офісу на колесах 17 найменувань.

Тут повна автономність, при потребі “банк на колесах” працюватиме навіть у знеструмлених селах. Фото: Чернівецька ОВА

Громади самі формуватимуть графік

Працюватиме машина за графіком, який формують відповідно до звернень органів місцевого самоврядування.

Читайте також В десяти громадах їздитимуть"клініки на колесах": що це за машини

Попередньо про дату та місце роботи пункту дистанційного обслуговування громадян інформуватимуть у громадах.

Невдовзі у глибинку поїдуть зведені колони банку й ЦНАПу

Підрозділ створено для забезпечення доступу населення до банківських послуг у населених пунктах, де відсутні стаціонарні банківські відділення.

В західному регіоні пересувні відділення Ощадбанку ще не працювали. Фото: Чернівецька ОВА

Попередньо про дату та місце роботи пункту дистанційного обслуговування громадян інформуватимуть у громадах.

"Для Буковини це особливо необхідно, адже маємо багато віддалених і гірських громад, де людям складно дістатися до банківських відділень. Такий мобільний банківський офіс покращить та полегшить доступ людей з глибинки до фінансових послуг. У перспективі також було б доцільно розглянути можливість здійснення спільних виїздів мобільних офіс банку та пересувних пунктів Центру надання адміністративних послуг", – зазначив глава Чернівецької області Руслан Осипенко.