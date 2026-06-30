Стало известно, с какой целью ЕС закупает для Молдовы сто бронемашин

Соответствующее рамочное соглашение в последний день июня подписали Министерство обороны Молдовы и Эстонский центр оборонных инвестиций. Это будет безвозвратный европейский грант.

Общая стоимость проекта превышает 50 млн евро. Технику должен изготовить и передать канадский производитель Roshel. Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства Молдовы.

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На выполнение заказа отведено менее года

Несмотря на крупные контракты и загруженность, Roshel обязался осуществить поставку всех ста бронированных машин до мая 2027 года. Это будут хорошо известные в Украине бронемашины «Сенатор» различных модификаций – боевые, командно-штабные, медико-эвакуационные и т. д.

Описывать их технические характеристики нет необходимости, поскольку читатели Авто24 уже не раз читали об этом в новостях о поставках броневиков в Украину.

Автомобили Roshel уже изрядно «откатаны» войной в Украине, что и повлияло на выбор молдавских военных. Фото: МО Молдовы

Новая техника предназначена для повышения мобильности, транспортных возможностей и совместимости Национальной армии Молдовы со стандартами европейских партнеров.

О мотивации такого транша

Молдова остается одним из наиболее уязвимых государств региона из-за присутствия российского военного контингента в оккупированном Приднестровском регионе.

На этом фоне ЕС продолжает наращивать поддержку обороноспособности страны.