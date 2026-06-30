Стало відомо, з якою метою ЄС купує Молдові сто бронемашин

Відповідну рамкову угоду в останній день червня підписали Міністерство оборони Молдови та Естонський центр оборонних інвестицій. Це буде безповоротний європейський грант.

Загальна вартість проєкту перевищує 50 млн євро. Техніку має виготовити й передати канадський виробник Roshel. Про це йдеться в релізі оборонного відомства Молдови.

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На виконання замовлення відведено менше року

Попри великі контракти й завантаженість, Roshel зобов'язався здійснити постачання усіх ста броньованих машин до травня 2027 року. Це будуть добре знані в Україні бронемашини "Сенатор" різного виконання – бойові, командно-штабні, медико-евакуаційні тощо.

Описувати їх технічні характеристики потреби немає, оскільки читачі Авто24 уже не раз зустрічали це у стрічках новин як про постачання броньовиків до України, так і про досвід їх експлуатації на фронті.

Автомобілі Roshel уже добрячі випробувані війною в Україні, що й позначилося на виборі молдавських військових. Фото: МО Молдови

Нова техніка призначена для підвищення мобільності, транспортних можливостей та сумісності Національної армії Молдови зі стандартами європейських партнерів.

Як мотивація такого траншу

Молдова залишається однією з найбільш уразливих держав регіону через присутність російського військового контингенту в окупованому Придністровському регіоні.

На цьому тлі ЄС продовжує нарощувати підтримку обороноздатності країни.