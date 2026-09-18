Старую "генеральскую Волгу" продают за 50 тысяч долларов

В Одессе продают ГАЗ-24 “Волга” в 1974 году с заявленным оригинальным пробегом всего 18 тыс. км. За 52-летний седан с 2,4-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач на AUTO.RIA просят $49 999 – около 2,24 млн грн. Об этом пишет topgir.com.ua.

"Генеральская" Волга хранилась в гараже

Автомобиль окрашен в редкий цвет "антрацит". По словам продавца, с момента приобретения в 1974 году ГАЗ-24 хранился в теплом сухом гараже и выезжал на дороги только летом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Продавец называет автомобиль редкой версией в заводском исполнении и заявляет о его музейном состоянии. В то же время в 2024 году седан прошел музейную реставрацию.

При восстановлении часть деталей была заменена. В объявлении отмечается, что для реставрации использовали новые оригинальные запчасти со штампом. Сделано в СССР ".

ГАЗ-24 оценили почти в $50 тысяч

Волга оснащена 2,4-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. В документах кузов указан как серый, в то время как продавец уточняет его оттенок как "антрацит".

По информации объявления, пробег автомобиля составляет всего 18 тыс. км.

Последняя регистрационная операция прошла 27 декабря 2022 года. Тогда ГАЗ-24 перерегистрировали на нового собственника по договору купли-продажи.

В настоящее время раритетный седан выставили на продажу за $49 999, что по указанному в объявлении курсу составляет 2 241 455 грн.