Стару "генеральську Волгу" продають за 50 тисяч доларів

В Одесі продають ГАЗ-24 "Волга" 1974 року із заявленим оригінальним пробігом лише 18 тис. км. За 52-річний седан із 2,4-літровим бензиновим двигуном та механічною коробкою передач на AUTO.RIA просять $49 999 — близько 2,24 млн грн. Про це пише topgir.com.ua.

"Генеральська" Волга зберігалася в гаражі

Автомобіль пофарбований у рідкісний колір "антрацит". За словами продавця, від моменту придбання у 1974 році ГАЗ-24 зберігався у теплому сухому гаражі та виїжджав на дороги лише влітку.

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Продавець називає автомобіль рідкісною версією у заводському виконанні та заявляє про його музейний стан. Водночас у 2024 році седан пройшов музейну реставрацію.

Під час відновлення частину деталей замінили. В оголошенні зазначається, що для реставрації використовували нові оригінальні запчастини зі штампом "Зроблено в СРСР".

ГАЗ-24 оцінили майже у $50 тисяч

"Волга" оснащена 2,4-літровим бензиновим двигуном та механічною коробкою передач. У документах кузов зазначений як сірий, тоді як продавець уточнює його відтінок як "антрацит".

За інформацією оголошення, пробіг автомобіля становить лише 18 тис. км.

Остання реєстраційна операція відбулася 27 грудня 2022 року. Тоді ГАЗ-24 перереєстрували на нового власника за договором купівлі-продажу.

Нині раритетний седан виставили на продаж за $49 999, що за вказаним в оголошенні курсом становить 2 241 455 грн.